Лера Кудрявцева перевезла перенесшую инсульт маму в Москву

Лера Кудрявцева сообщила поклонникам о состоянии своей матери после перенесенного инсульта. Женщина настолько окрепла, что телеведущая смогла перевезти родительницу в Москву в реабилитационный центр. До этого мама Леры находилась в больнице в Крыму, пишет Экспресс газета.
— сообщила Лера.
Поклонники поддерживают Кудрявцеву и желают скорейшего выздоровления ее маме. Ранее Лера признавалась, что в какой-то момент пала духом, однако теперь ведущая уверена, что они смогут преодолеть все трудности. В ближайшее время Александра Ивановна будет находиться в реабилитационном центре и восстанавливаться после инсульта.
78-летней маме Леры стало плохо во время отдыха в Алуште в конце августа. Александра Ивановна должна была отправиться на концерт Сергея Лазарева, но в результате оказалась в больнице.