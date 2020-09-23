Лера Кудрявцева перевезла перенесшую инсульт маму в Москву

Мамочку перевезли в Москву. Полет перенесла нормально. Сейчас она уже в реабилитационном центре. Теперь нам самое главное восстановиться, чтобы ходила нога, работала рука. В общем, берегите своих родителей!

Поклонники поддерживают Кудрявцеву и желают скорейшего выздоровления ее маме. Ранее Лера признавалась, что в какой-то момент пала духом, однако теперь ведущая уверена, что они смогут преодолеть все трудности. В ближайшее время Александра Ивановна будет находиться в реабилитационном центре и восстанавливаться после инсульта.