Анна Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником

Экс-солистка "ВИА Гры" сообщила, что они намеренно поспешили с бракосочетанием, чтобы иметь возможность спокойно путешествовать друг с другом.

Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов, 1

– объяснила звезда.

Анна Седокова утверждает, что по-настоящему счастлива в третьем по счету браке и ее дети – дочь Алина и сын Гектор – очень сдружились с Янисом Тиммой. Артистка даже готова отказаться от своей фамилии.

Что касается мужа Анны Седоковой, то он пока сосредоточен на работе: как раз сейчас у спортсмена начался новый сезон. Но после окончания всех матчей Янис Тимма обещает организовать артистке ту свадьбу, о которой она мечтала – пышную и с гостями.