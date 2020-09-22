СМОТРИТЕ ⟩ Девушки, держите себя в руках! Эстонский певец разделся в новом клипе для вас, это очень горячо

Эстонский певец с псевдонимом Jozels (Йозеп Ярвесаар) буквально вчера представил горяченький клип на песню «Lil Black Heart». Клип полностью наполнен тестостероном, режиссером видео стал сам артист. Несмотря на то, что видео может сначала показаться пошлым, на самом деле в этой картинке скрывается серьезное послание.
«Песня "Lil Black Heart" рассматривает психологию отношений между мужчиной и женщиной, где представительница прекрасного пола не совсем уверена в своих чувствах. Это может быть из-за того, что мужчина не отвечает представлениям женщины о красоте, силе или интеллектуальным параметрам. Стремление мужчины быть лучшей версией себя, это всё, что хочет знать женщина, и к этому выводу она приходит лишь в конце произведения», - довольно сложно описывает тему клипа его автор.
Как вам такое видео?