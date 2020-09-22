СМОТРИТЕ ⟩ Девушки, держите себя в руках! Эстонский певец разделся в новом клипе для вас, это очень горячо

«Песня "Lil Black Heart" рассматривает психологию отношений между мужчиной и женщиной, где представительница прекрасного пола не совсем уверена в своих чувствах. Это может быть из-за того, что мужчина не отвечает представлениям женщины о красоте, силе или интеллектуальным параметрам. Стремление мужчины быть лучшей версией себя, это всё, что хочет знать женщина, и к этому выводу она приходит лишь в конце произведения», - довольно сложно описывает тему клипа его автор.