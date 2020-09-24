ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как сложилась судьба блиставшей на подиуме у Дональда Трампа таллиннки?

Наталия прилетела в Таллинн на несколько недель, отсидев две на карантине, и Limon.ee расспросил красотку о ее жизни в далекой стране, где все любят кактусы и привыкли к землетрясениям.

Она всегда в черном. Почему? «Носить черный - это правило для всех, кто имеет отношение к индустрии моды. Когда я ходила в Милане на кастинги, а тогда я любила белый, мне сказали, что нужно носить только черный, если я хочу чего-то добиться в мире фэшн. Это итальянцы с начала 90-х вознесли черный цвет на пьедестал, и он стал культовым. Армани и Фенди очень активно продвигали черный цвет как единственный возможный», - рассказала Наталия.

Наталия Корнейчик ФОТО: личный архив

Только что переехав в Мехико-сити, она самым ужасным называла землетрясения. После этого случая мнение Наталии изменилось. «Землетрясения в Мексике - не самое страшное. Однажды среди бела дня - в три часа - я бегала по самому крупному и считающемуся безопасным променаду, и мне приставили пистолет к спине. Грабитель приказал мне не кричать, а идти спокойно, он прошел со мной несколько метров, но люди даже не обратили никакого внимания - со стороны мы выглядели обычной парой. Он быстро снял с моей руки золотой браслет и отнял телефон. К счастью, больше у меня ничего не было. Потом сел на мотороллер и уехал. То есть было просчитано количество шагов, которые он должен был сделать со мной, чтобы в нужном месте вскочить на мотороллер. В полицию я обратилась, но это бесполезно: они все повязаны друг с другом», - вспомнила Наталия неприятный инцидент.

Коронный вопрос от всех родных и знакомых - про женихов. Наталия не собирается замуж, друзей среди мексиканских мужчин у нее много, но, по ее словам, слишком велика разница в ментальности, чтобы жить вместе. Она отмечает, что мексиканцы - очень теплый, дружелюбный народ, всегда готовы прийти на помощь.

Наталия Корнейчик ФОТО: Константин Седнев

Из-за частых землетрясений первая и единственная эстонка на мексиканском телевидении не собирается покупать квартиру в Мехико. «Нет смысла. Землетрясение - и все. Квартиры нет. Поэтому мы с подружкой снимаем квартиру на двоих - так безопаснее».

Наталия Корнейчик ФОТО: личный архив

Жизненным девизом Наталии стала фраза A veces la ultima llave es la que abre la puerta. Иногда последний ключ и есть тот, что открывает дверь. Иными словами, никогда не сдавайтесь.