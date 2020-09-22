ФОТО ⟩ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд насладилась катанием в кузове ГАЗа и закружилась в танце

Поездка прошла совсем недавно на острове Кихну, зеленый ГАЗ оказался практически в полном распоряжении Керсти Кальюлайд. «Такой вот шикарный автомобиль помог нам на острове добраться на встречу», - подписала фото президент. Столь редкое в наше время транспортное средство сейчас сдается в аренду для экскурсий и других важных событий.

После этого появился снимок из школы острова Кихну, где образование детям дается с середины 18-го века, сейчас здесь всего 41 ученик. С одним из них Керсти Кальюлайд закружилась в танце. «Приняла участие в их чудном уроке песни и танца», - дополнила фотографию подписью президент Эстонии.

Дети смогли задать вопросы главе республике, вопросов было действительно много. На острове, как заметила Керсти Кальюлайд, очень популярны поездки на велосипеде, этот вид транспорта особенно востребован у школьников.

«Весеннее особое положение показало, что примерно 30 процентов жителей Эстонии могут выполнять свою работу, находясь при этом где угодно в стране. Теперь отличные возможности для удаленной работы и на Кихну, где помимо быстрого интернета много впечатлений: сосновый бор, копченая рыба и Кихнуская похлебка - это лишь часть из них», - сказала Кальюлайд.

Глава республики именно здесь нашла время для того, чтобы дать интервью изданию Pärnu Postimees.