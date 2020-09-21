ОПРОС LIMON.EE ⟩ Коронавирус продолжает атаковать: готовы ли жители Таллинна к масочному режиму?

Вторая волна коронавируса постепенно накрывает мир всё больше и больше. Эстония не стала исключением, поэтому портал Limon.ee решил узнать у жителей Таллинна, как они собираются защищаться от страшного вируса.
В последнее время идет оживленная дискуссия о том, нужно ли обязать всех жителей страны использовать защитные маски в общественных местах. Какую маску предпочесть, одноразовую хирургическую или матерчатую дизайнерскую? Как часто жители города готовы менять маску?
– Началась вторая волна коронавируса, почему вы все еще не носите маску?
– А у меня есть, я таскаю! Я наблюдаю, что жители Таллинна не надевают. а если я в ней пойду, скажут: «чудак какой-то»!
– Я не ношу, но если скажут носить, то обязательно буду.
– Да, на работе я ношу не только маску, но и визир.
– Ну, нет.
– Такой вакцины нет, еще рано снимать маски. Я считаю так более надежно, да и она не мешает. Я вообще советую всем людям одевать, особенно молодежи.
– Если правительство все же решить обязать всех носить маски, какие маски выберете?
– Я не думаю, что это будет введено, это все-таки не очень разумно обязывать всех носить маски. ну надо будет смотреть, выбирать. Одноразовые маски – это не очень экономно.
– Стирать, как мне сказали.
– Более экономный вариант.
– Как часто вы меняете или стираете маску?
– Вот сейчас пойду и обязательно постираю. Так я делаю.
– Если это одноразовая акция, то выбрасываю. Если дольше, то пришлось бы менять.
– Долгое время нельзя их носить, 2-3 часа только.
Ответы на эти и другие вопросы у жителей столицы узнал репортер портала Limon.ee Виктор Любарец. Смотрите видео!