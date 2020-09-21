ОПРОС LIMON.EE ⟩ Коронавирус продолжает атаковать: готовы ли жители Таллинна к масочному режиму?

В последнее время идет оживленная дискуссия о том, нужно ли обязать всех жителей страны использовать защитные маски в общественных местах. Какую маску предпочесть, одноразовую хирургическую или матерчатую дизайнерскую? Как часто жители города готовы менять маску?

– Началась вторая волна коронавируса, почему вы все еще не носите маску?

– А у меня есть, я таскаю! Я наблюдаю, что жители Таллинна не надевают. а если я в ней пойду, скажут: «чудак какой-то»!

– Я не ношу, но если скажут носить, то обязательно буду.

– Да, на работе я ношу не только маску, но и визир.

– Ну, нет.

– Такой вакцины нет, еще рано снимать маски. Я считаю так более надежно, да и она не мешает. Я вообще советую всем людям одевать, особенно молодежи.

– Если правительство все же решить обязать всех носить маски, какие маски выберете?

– Я не думаю, что это будет введено, это все-таки не очень разумно обязывать всех носить маски. ну надо будет смотреть, выбирать. Одноразовые маски – это не очень экономно.

– Стирать, как мне сказали.

– Более экономный вариант.

– Как часто вы меняете или стираете маску?

– Вот сейчас пойду и обязательно постираю. Так я делаю.

– Если это одноразовая акция, то выбрасываю. Если дольше, то пришлось бы менять.

– Долгое время нельзя их носить, 2-3 часа только.