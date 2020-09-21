В аэропорту Хельсинки вместо теста на коронавирус можно просто дать служебной собаке себя понюхать!

Так называемые собаки Covid-19 совсем скоро приступят к работе аэропорту города Хельсинки. Чувствительные носы собак способны ускорить процесс выявления коронавируса в организме человека. В городе Вантаа (там расположен аэропорт Хельсинки) надеются на то, что присутствие таких служебных собак обеспечит безопасность и защитит здоровье граждан.

«Пилотный проект будет запущен уже завтра, во вторник, и он станет первым и пока единственным в мире. Ни один другой аэропорт в мире не пытался в таком большом масштабе использовать собачье обоняние в борьбе с covid-19. Мы довольны решением властей города Вантаа. Это может стать дополнительным шагом к победе над коронавирусом», - сказал директор аэропорта Улла Леттиев из Finavia.

Распознать коронавирус оказалось для собак очень простой задачей и результаты тестов ошеломительные. Согласно предварительным тестам, проведенным исследовательской группой на ветеринарном факультете Хельсинкского университета, собаки могут чувствовать запах вируса почти со 100-процентной уверенностью. При этом животное может определить наличие у человека этого страшного вируса еще за несколько дней до проявления симптомов болезни. Лабораторные тесты пока на это не способны.

Собаки также могут идентифицировать covid-19 по гораздо меньшей выборке, чем тесты ПЦР, используемые профессионалами в области здравоохранения. Разница огромна, так как собаке нужно всего 10-100 молекул для идентификации вируса, тогда как для тестового оборудования требуется 18 000 000 молекул.

Собак в аэропорту Хельсинки дрессирует компания Wise Nose.

Сдача теста на covid-19 в аэропорту Хельсинки не будет включать в себя прямой контакт с собакой. Вместо этого собака будет выполнять свою работу в отдельной будке. Те, кто проходит тест, протирают кожу тестовой салфеткой и бросают ее в чашку, которую затем дают собаке. Это также защищает кинолога от инфекций. Все тесты проходят анонимно.

Если результат теста положительный, пассажира направят в пункт медицинской информации, обслуживаемый городом Вантаа и расположенный в аэропорту.