ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Литва: укрыться в бункере Вильнюса, или Самая ужасная достопримечательность города, куда стоит съездить

ФОТО: Tamtam.ee

Честно говоря, в те пару дней, что мы были в Вильнюсе, экскурсий в этот бункер времен холодной войны, который в последнее время становится все более модной достопримечательностью, не было. И, надо сказать, с бункерами у нас лично вообще пока не складывалось. Хотя пионерское детство и крошечные бомбоубежища в домах бабушек-дедушек помним. В общем, глянуть правда хотелось. И нам повезло: вошли в наше положение и сделали исключение.

ФОТО: Tamtam.ee

Начинается всё очень правильно и слегка издалека. Экскурсантов встречают на остановке общественного транспорта Lelija на улице Панерю, 45, что в двух шагах от входа в бункер. Если вы, как мы, поедете не на автобусе, а на такси и в конце рабочего дня, стоит иметь в виду, что обещанные навигатором 7 минут из центра города до бункера превратятся во все полчаса – мы попали в пробку. Это к сведению.

ФОТО: Tamtam.ee

Бункер находится в промышленном районе Вильнюса, развивавшемся с середины 19 века, в разные эпохи здесь работало немало легендарных литовских предприятий. Так, недалеко от бункера можно увидеть вполне рабочий канализационный люк начала 20 века.

Бункер – он же бомбоубежище – был построен для работников одного из продвинутых заводов того времени. Со временем здание завода несколько перестроили и главный вход бункера, к которому вела бетонная лестница, перекрыли. Предприятие продолжало работать до 2015 год. Ну а сейчас, как это часто бывает, промышленное здание превратили в модные лофты.

ФОТО: Tamtam.ee

Маленькая краснокирпичная будочка, скромно стоящая чуть в стороне, не обращает на себя внимания – кажется одним из технических сооружений. На самом деле – раньше аварийный, теперь главный вход в бункер.

Открывается неприметная дверь, звучит громкая сирена, оповещающая об опасности, мы слышим классическое, киношное практически объявление о воздушной тревоге и ныряем в темноту настоящего такого узкого бетонного коридора, который ведет вниз… Бомбоубежище расположено на глубине 2 метров под землей. «От ядерного удара не спасает, – говорит наш экскурсовод Павел, – но переждать воздушный налет – запросто.

ФОТО: Tamtam.ee

Ценность этого бункера как раз в том, что он сохранился таким аутентичным, и это правда очень необычно. Наш экскурсовод Павел – человек еще совсем молодой, но прямо горит этой темой. Именно он обнаружил эту капсулу времени практически нетронутой.