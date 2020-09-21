Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне вновь перенесен на далекое будущее, но не спешите сдавать билеты

Пока что артист из России NILETTO является единственной звездой, сумевшей выступить в Таллинне во время пандемии и при закрытых границах. Как это получилось? А всё очень просто, для этого не нужно спрашивать комментария у организаторов, любой человек может догадаться: у Филиппа Киркорова в шоу-программе задействовано по меньшей мере 100 человек, и делать исключение на въезд в страну для такого количества человек просто нереально. Что касается NILETTO, у него в команде всего 3 человека. И площадка была намного меньше.