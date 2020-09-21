Концерт Филиппа Киркорова в Таллинне вновь перенесен на далекое будущее, но не спешите сдавать билеты

Пока что артист из России NILETTO является единственной звездой, сумевшей выступить в Таллинне во время пандемии и при закрытых границах. Как это получилось? А всё очень просто, для этого не нужно спрашивать комментария у организаторов, любой человек может догадаться: у Филиппа Киркорова в шоу-программе задействовано по меньшей мере 100 человек, и делать исключение на въезд в страну для такого количества человек просто нереально. Что касается NILETTO, у него в команде всего 3 человека. И площадка была намного меньше.
Вверху были лишь догадки и мысли портала Limon.ee, в официальном сообщении, оставленном организаторами концерта на сайте Piletilevi.ee, имеется другая информация.
Согласно распоряжению Правительства Эстонии о запрете на проведение мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей более 1 500 человек, концерт Филиппа Киркорова переносится на 10 июня 2021 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату и обменивать их нет необходимости.
10 июня 2021 года на Ледовой арене Tondiraba Филипп Киркоров представит свое новое шоу #Цветнастроения. Трудоспособность артиста давно стала легендой. У публики еще не улеглись впечатления от шоу «Я», поставленного режиссером Cirque du Soleil Франко Драгоне, а король и маэстро Драгоне уже подготовили новую грандиозную программу #Цветнастроения...
Новое шоу получило говорящее само за себя название. С одной стороны, это намек на то, что оно является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой - очевидно, что Филипп Киркоров предстанет с новой неожиданной стороны.
Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе #Цветнастроения задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, экраны с 3D-графикой, более 80 участников.
Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Филипп Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей цвет настроения будет яркий!
Несмотря на то, что концерт уже во второй раз перенесен из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений, все билеты на шоу-программу артиста практически проданы, остались единичные свободные места в концертом зале.
Билеты еще есть в продаже в кассах Piletilevi.