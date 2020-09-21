ВИДЕО ⟩ В Пеэтри отгрохали навороченный парк почти за 2 миллиона евро: но что больше всего удивило жителей?

Он состоит из 10 разных зон (площадок), предназначенных для детей и их родителей. Здесь можно в хорошую погоду воспользоваться бесплатным тренажерным залом под открытым небом, поиграть в футбол, волейбол, баскетбол или даже повеселиться в мини-парке аттракционов. Дети в основном в восторге от данного объекта, но есть некоторые замечания. Кому-то здесь очень скользко, а кто-то уже успел упасть, но без серьезных последствий. Для родителей и бабушек с дедушками здесь имеется также пруд с фонтаном. И еще - скамейки-качели обязательно придутся по душе и взрослым, и детям.