Пн, 21.09.2020
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Филипп Киркоров показал подписчикам редкий снимок с братом

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российский поп-король поздравил Благоя Филипова с днем рождения, пишет Пятый канал.

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил редкий совместный архивный снимок со своим двоюродным братом — болгарским пианистом Благоем Филиповым. На черно-белом фото мальчики в шортах и гольфах позируют на фоне стены. Несложно догадаться, что король российской поп-сцены стоит справа.

Свою публикацию Филипп Киркоров приурочил ко дню рождения брата. Знаменитость трогательно поздравил Благоя Филипова на русском и болгарском языках.

С днем рождения, брат! Люблю тебя всем сердцем! Да си ми жив и здрав на много години! (Будь жив и здоров еще много лет — в переводе с болгарского языка),

— написал Филипп Киркоров.

Подписчики 53-летнего певца в комментариях присоединились к поздравлениям. Для многих факт наличия брата у Филиппа Киркорова стал полной неожиданностью. Подписчики не стали скупиться на комплименты.

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