Филипп Киркоров показал подписчикам редкий снимок с братом

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил редкий совместный архивный снимок со своим двоюродным братом — болгарским пианистом Благоем Филиповым. На черно-белом фото мальчики в шортах и гольфах позируют на фоне стены. Несложно догадаться, что король российской поп-сцены стоит справа.
Свою публикацию Филипп Киркоров приурочил ко дню рождения брата. Знаменитость трогательно поздравил Благоя Филипова на русском и болгарском языках.
— написал Филипп Киркоров.
Подписчики 53-летнего певца в комментариях присоединились к поздравлениям. Для многих факт наличия брата у Филиппа Киркорова стал полной неожиданностью. Подписчики не стали скупиться на комплименты.