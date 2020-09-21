Анна Седокова: «После свадьбы у меня появился новый вид хейтеров»

На днях стало известно, что певица узаконила отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Пара решила не устраивать публичного торжества и сохранила церемонию в тайне на некоторое время. И, как оказалось, не зря, пишет Стархит.
После того, как 37-летняя Анна Седокова призналась, что уже связала себя узами брака с избранником, на нее с большей силой накинулись недоброжелатели. По словам артистки, женщины забрасывают ее негативными комментариями из зависти.
После свадьбы у меня появился новый вид хейтеров. Одна девушка под невинной фотографией в свадебном аккаунте написала: «Я ее раньше обожала, а сейчас ненавижу». Она и сейчас подписана на меня… Женщины за 40, преимущественно почему-то блондинки, пишут мне едкие комментарии типа «опять замуж». Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их неуверенности в себе,
— поделилась Анна.
Седокова признается, что в нее не верила даже ее мама. Когда Анна разводилась с первым мужем и оставалась с ребенком на руках, родительница категорично заявила, что теперь певица никогда не найдет себе партнера.
— отметила экс-солистка «ВИА Гры».
Певица уверена, что доброта и понимание творят чудеса. Именно так они с мужем смогли обрести личное счастье друг с другом. Янис и Анна стали одной большой семьей и вместе воспитывают наследников от предыдущих отношений. «Этот пост именно об этой самой вере в себя! О доброте и большом сердце, с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не знает злости и зависти», — заявила Седокова.
Анна отметила, что отчасти понимает чувства хейтеров и желает им найти гармонию с собой. «Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало», — резюмировала она.
Напомним, что ранее артистка дважды была замужем. Первым супругом Седоковой был футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину. Вторым — бизнесмен Максим Чернявский. У пары есть дочь Моника, которая живет с отцом в США. Также Анна воспитывает сына Гектора, которого родила от предпринимателя Артема Комарова. С ним певица не узаконила отношения и рассталась на последних сроках беременности.