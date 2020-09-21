Анна Седокова: «После свадьбы у меня появился новый вид хейтеров»

После того, как 37-летняя Анна Седокова призналась, что уже связала себя узами брака с избранником, на нее с большей силой накинулись недоброжелатели. По словам артистки, женщины забрасывают ее негативными комментариями из зависти.

После свадьбы у меня появился новый вид хейтеров. Одна девушка под невинной фотографией в свадебном аккаунте написала: «Я ее раньше обожала, а сейчас ненавижу». Она и сейчас подписана на меня… Женщины за 40, преимущественно почему-то блондинки, пишут мне едкие комментарии типа «опять замуж». Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их неуверенности в себе,

— поделилась Анна.

Седокова признается, что в нее не верила даже ее мама. Когда Анна разводилась с первым мужем и оставалась с ребенком на руках, родительница категорично заявила, что теперь певица никогда не найдет себе партнера.

Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе,

— отметила экс-солистка «ВИА Гры».

Певица уверена, что доброта и понимание творят чудеса. Именно так они с мужем смогли обрести личное счастье друг с другом. Янис и Анна стали одной большой семьей и вместе воспитывают наследников от предыдущих отношений. «Этот пост именно об этой самой вере в себя! О доброте и большом сердце, с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не знает злости и зависти», — заявила Седокова.

Анна отметила, что отчасти понимает чувства хейтеров и желает им найти гармонию с собой. «Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало», — резюмировала она.