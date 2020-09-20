Проявляя инициативу, вы сможете добиться взаимной симпатии: читайте сегодняшний гороскоп

Замечательный день для тех, кто настроен решительно: наступил момент, когда целеустремленность, упорство и готовность идти вперед, преодолевая преграды, могут помочь в исполнении практически любого желания. Проявляя инициативу в личной жизни, вы сможете завоевать расположения симпатичной особы или вдохновить любимого человека на совершение поступка, которого вы давно ждете.
Серьезные разногласия возможны лишь в союзах, все участники которых родились под одним знаком Зодиака: здесь никто не захочет идти на уступки и борьба за лидерство будет весьма продолжительной. Можно обсудить пути решения семейных проблем, но вынесение окончательного вердикта лучше отложить.
Овен
Овны не просто готовы рисковать: сегодня, кажется, здоровый инстинкт самосохранения совершенно несвойственен представителям данного знака. В результате возникают нелепые и опасные ситуации, урегулирование которых возможно лишь после вмешательства более рассудительной и здравомыслящей особы.
Обаяние Овнов сегодня особенно сильно, причем оно одинаково безотказно действует и на близких людей, и на новых знакомых. Хотите вернуть любимого человека или помириться с другом? Попытайтесь сделать это сегодня, звезды вам наверняка помогут.
Телец
День связан с многочисленными заботами и хлопотами, делами, требующими внимания и усилий, но не приносящими ожидаемого результата. Тельцы руководствуются не столько логикой или интуицией, сколько своими представлениями о том, как надо поступать в той или иной ситуации, и недостаток информации их подводит.
Наиболее спокойно проведут день те, кто привык в сложной ситуации обращаться за советом или просто моральной поддержкой к старшим родственникам: чужой опыт очень полезен. В романтических отношениях воздержитесь от экспериментов, не пытайтесь коренным образом изменить ситуацию – пока будет лучше оставить все, как есть.
Близнецы
Близнецы смогут достичь невероятных результатов в любом деле, если правильно выберут союзников и помощников. Это день чрезвычайно удачного и плодотворного сотрудничества, а также зарождения новых деловых и дружеских связей. Несколько хуже дело обстоит с романтическими отношениями – помешать их гармоничному развитию может получение неприятных известий. В любом случае, проверьте поступившую информацию прежде, чем как-то реагировать на нее.
Очень хорош день с финансовой точки зрения, удача улыбается Близнецам. День связан с выгодными сделками и покупками, особенно выгодным будет приобретение произведений искусства.
Рак
Раки находятся под особым покровительством звезд: сегодня им не грозят обиды, упреки и критика, ссоры с близкими, разногласия с любимым человеком. Словом, есть все шансы провести день приятно и спокойно, наслаждаясь общением с теми, кто вам особенно дорог, отдохнуть в приятной обстановке или предаться занятиям, поднимающим настроение.
Неплохо подходит день и для полезной деятельности. Можно участвовать в общественных мероприятиях, обдумывать и обсуждать бизнес-проекты, заниматься профессиональными делами. Не стоит торопиться только с заключением договоров, в особенности – подразумевающих смену места проживания или работы.
Лев
Львы предпринимают массу усилий для удовлетворения своих сиюминутных желаний и потребностей, но ровным счетом ничего не делают для того, чтобы достичь наиболее важной цели. При таком подходе день может быть насыщенным событиями, но едва ли окажется плодотворным; впрочем, склонности к самокритике и, как следствие, выбору иной жизненной позиции, у Львов не наблюдается.
Атмосфера в семье очень беспокойна и противоречива, никто не хочет идти на уступки, проблемы растут, как снежный ком. Постарайтесь, по крайней мере, не усугублять ситуацию обидными шутками: ваше чувство юмора едва ли оценит.
Дева
Естественный ход событий вполне устроит Дев, представителям данного знака не придется в корне менять свое поведение или прибегать к хитрым тактикам, чтобы добиться желаемого. День подходит для заключения сделок и крупных покупок, финансовая ситуация обещает быть вполне благоприятной. Жизненный тонус на высоте, дела вас не утомят, а активный отдых на природе будет только способствовать улучшению настроения.
Очень удачный день с точки зрения романтических отношений, общения с любимым человеком. Разногласия в семье удастся преодолеть благодаря уступчивости и здравому смыслу.
Весы
Довольно беспокойный, но в целом удачный день, связанный с успешным завершением давних проектов, получением долгожданных результатов. Можно реализовать идеи, которые долго вынашивались и обсуждались, начать какое-то крупное дело вместе с родственниками и друзьями. Нежелательны поездки, резкая смена обстановки не лучшим образом скажется на эмоциональном состоянии.
Отношения влюбленных будут довольно напряженными, однако речь идет скорее о молчаливом недовольстве поведением «половинки», чем о ссорах и взаимных упреках. При этом с новыми знакомыми вы легко находите общий язык, можете пококетничать и пофлиртовать.
Скорпион
День не слишком многообещающий, напряженный и противоречивый. Желательно заниматься несложными домашними делами, решать простые задачи, а все требующие сил и внимания проекты отложить на несколько дней. Финансовая картина нестабильно, непредвиденные расходы ожидают тех, кто отправляется в долгие поездки.
Вероятны проблемы в общении: несмотря на то, что вы настроены дружелюбно и доброжелательно, найти общий язык с окружающими удается не всегда. Близкие люди не слишком снисходительны к вашим слабостям, особенно трудно поладить со старшими родственниками – они не устают напоминать о давних ошибках и промахах.
Стрелец
Из-за снижения жизненного тонуса Стрельцы чувствуют себя несколько беспомощными, а наиболее чувствительные представители знака к тому же рискуют погрузиться в омут надуманных обид и пустяковых проблем. Не забывайте о своем природном умении относиться к трудностям с юмором – такой подход облегчит жизнь не только вам, но и вашим близким.
Возможны новые романтические увлечения. Первые впечатления о новых знакомых будут верными, интуиция вас не подведет. Родственники готовы предложить вам помощь и поддержку, день подходит для решения любых семейных проблем.
Козерог
День спокойный и приятный: Козероги в силах оградить себя от напрасных волнений и тревог. Проблемы, долго казавшиеся неразрешимыми, теряют актуальность, перед вами открывается новое поле деятельности. Финансовая ситуация имеет тенденцию к улучшению, возможно удачной сделки или выгодная продажа вещи, которая вам больше не нужна.
Порой будут огорчать капризы детей или неожиданные требования старших родственников, однако вы найдете способ сохранить мирные отношения в семье. Влюбленных день порадует; у тех, кто в последнее время сомневался в своих чувствах, появится возможность разобраться в них.
Водолей
День будет благоприятным для Водолеев, чьи интересы сосредоточены на личной жизни и романтических отношениях. Это отличный день для свидания, признания в своих чувствах, а также просто для общения с любимым человеком. Отношения с родственниками радуют стабильностью, поводов для конфликтов не возникает.
Важные и серьезные дела лучше отложить: помехи могут возникнуть весьма серьезные, к тому же шансы найти надежных помощников невелики – преодолевать преграды придется в одиночестве. В поездках сложностей не возникнет, посещение светских мероприятий наверняка порадует.
Рыбы
Хороший день для поездок: путешествующих Рыб ожидают исключительно приятные неожиданности и удачные стечения обстоятельств. Можно также встречаться с друзьями и родственниками из других городов, обсуждать вопросы, касающиеся переезда. Финансовая ситуация благоприятна, возможны выгодные сделки.
В сфере романтических отношений вероятны проблемы: ваше настроение переменчиво, что порой ставит в тупик даже самых близких людей. Избегайте экспериментов с имиджем, не покупайте дорогих экстравагантных нарядов – сегодня вас тянет ко всему необычному, но вскоре ваша точка зрения изменится.