Боня узнала о смерти отца лишь спустя полгода

Боня рассказала, что у ее отца была другая семья. «Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо, это была непонятная для меня ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее», — добавила телеведущая, сообщает Lenta.ru .

При этом она обрадовалась, что в жизни ее близкого родственника была женщина, которая его любила и оберегала. «Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушел из жизни еще в марте этого года, и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз! Какими бы ни были наши отношения, мы безумно любим нашего отца!» — написала Боня.