ВИДЕО ⟩ Таллинн так запал NILETTO в душу, что он записал персональное послание для нас

4 сентября в Таллинне прошел потрясающий концерт Niletto. Пришло много русской и эстонской публики, и все подпевали и танцевали под яркие и зажигательные песни российского артиста! Музыка действительно объединила, а красивое исполнение радовало глаз. Это была потрясающая синергия и NILETTO ее ощутил. Он хочет вновь ее испытать. Поэтому, он решил снова встретиться с нами уже в марте следующего года. Было жарко? Что ж, будет еще жарче.