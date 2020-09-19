Сб, 19.09.2020
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ВИДЕО ⟩ Таллинн так запал NILETTO в душу, что он записал персональное послание для нас

NILETTO

ФОТО: Скриншот видео Youtube

4 сентября в Таллинне прошел потрясающий концерт Niletto. Пришло много русской и эстонской публики, и все подпевали и танцевали под яркие и зажигательные песни российского артиста! Музыка действительно объединила, а красивое исполнение радовало глаз. Это была потрясающая синергия и NILETTO ее ощутил. Он хочет вновь ее испытать. Поэтому, он решил снова встретиться с нами уже в марте следующего года. Было жарко? Что ж, будет еще жарче. 

Смотрите видео обращение, которое Данил записал специально для Эстонии!

А знаете, что еще? NILETTO даст свой концерт в преддверии международного женского дня! Так что, если ваша женщина любит его творчество, или же вы просто хотите порадовать себя, то приходите 5 марта в клуб Cathouse Concert Hall

Также не пропустите отличный шанс! Ведь организатор концерта решил устроить акцию и предлагает билеты по особо вкусной цене, если их брать в эти выходные, по 20.09.2020 включительно.

А именно:

  • купив 4-9 билетов, используй код «september» - 10%
  • купив 10-19 билетов, используй код «VIP» -20%
  • купив 20-29 билетов, используй код «special» -30%

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