СМИ: любовница Тарзана участвовала в телешоу в качестве «обманутой жены»

В Сети продолжают обсуждать скандал вокруг звездной пары – Наташи Королевой и ее мужа Тарзана. Напомним, что ранее стало известно о том, что Сергей Глушко изменял своей супруге с актрисой Анастасией Шульженко.
Позднее выяснилось, что девушка ранее уже успела завоевать сомнительную репутацию, играя роли обманутых жен в российских телевизионных шоу.
Так, пользователи Сети узнали в девушке героиню, которая под именем Юлия участвовала в шоу «Измены». Она представилась как сотрудница отдела кадров, у которой растет маленький сын Иван, пишет Topnews.ru.
По словам девушки, ее муж по имени Борис перестал уделять ей внимания. К тому же у пары нет интима, из-за чего девушка подозревает супруга в изменах.
Кроме того, девушку помнят по реалити-шоу под названием «Моя свекровь – монстр», где она играла невесту молодого человека по имени Александр, с мамой которого она никак не может найти точки соприкосновения.
Сейчас Анастасия тоже является героиней ток-шоу. Недавно она пришла в студию «Первого канала» и заявила, что беременна от Глушко, а их связь продолжается около полутора лет. Однако сделанный в студии тест на беременность показал отрицательный результат, из-за чего девушка расплакалась перед камерами.