СМИ: любовница Тарзана участвовала в телешоу в качестве «обманутой жены»

Позднее выяснилось, что девушка ранее уже успела завоевать сомнительную репутацию, играя роли обманутых жен в российских телевизионных шоу.

Так, пользователи Сети узнали в девушке героиню, которая под именем Юлия участвовала в шоу «Измены». Она представилась как сотрудница отдела кадров, у которой растет маленький сын Иван, пишет Topnews.ru.

По словам девушки, ее муж по имени Борис перестал уделять ей внимания. К тому же у пары нет интима, из-за чего девушка подозревает супруга в изменах.

Кроме того, девушку помнят по реалити-шоу под названием «Моя свекровь – монстр», где она играла невесту молодого человека по имени Александр, с мамой которого она никак не может найти точки соприкосновения.