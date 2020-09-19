Сб, 19.09.2020
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Представлены четыре сценария проведения «Евровидения»

"Евровидение-2020"

ФОТО: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, сообщается на сайте «Евровидения».

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В таком случае конкурсанты смогут посетить и другие мероприятия, которые проводятся в городе, пишет Lenta.ru.

Второй вариант — введение некоторых ограничений: в зале будет соблюдаться социальная дистанция, сокращена численность международных делегаций и представителей прессы.

По третьему сценарию, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, получат возможность выступить дистанционно, находясь на родине.

Четвертый же вариант проведения «Евровидения» предполагает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.

В 2020 году Евровидение было отменено в связи с пандемией коронавируса. В июне организаторы назвали даты проведения конкурса в следующем году. Так, полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.

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