Представлены четыре сценария проведения «Евровидения»

Первый — традиционный — вариант предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. В таком случае конкурсанты смогут посетить и другие мероприятия, которые проводятся в городе, пишет Lenta.ru.

Второй вариант — введение некоторых ограничений: в зале будет соблюдаться социальная дистанция, сокращена численность международных делегаций и представителей прессы.

По третьему сценарию, конкурсанты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за закрытых границ, получат возможность выступить дистанционно, находясь на родине.

Четвертый же вариант проведения «Евровидения» предполагает полностью онлайн-формат. В таком случае будут отменены и все сопутствующие мероприятия в Роттердаме.