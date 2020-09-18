Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего Яниса Тимму

Сегодня 37-летняя Анна Седокова и ее 28-летний бойфренд стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Ведущий программы поздравил влюбленных с помолвкой, однако они неожиданно заявили, что уже связали себя узами брака. «У нас был особенный год. Этим летом Янис сделал мне предложение, и я согласилась», — сказала певица.

Иван Ургант тут же поинтересовался, когда планируется свадьба. Однако баскетболист неожиданно признался: «А все… Уже была!» Седокова подтвердила слова избранника: «Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу. А тут вы пригласили и я сказала: «Янис, ну может быть, расскажем Ивану?».

Впрочем, как оказалось, для Урганта новость о замужестве артистки не была неожиданностью. В эфире Первого канала он показал кадры со свадебного торжества: Анна в белоснежном платье и с фатой, а Янис в классическом костюме темного оттенка. По словам артистки, родители узнали о радостной новости только на следующий день.

Седокова также поделилась воспоминаниями о том, как возлюбленный сделал ей предложение. Сначала звезда решила, что спортсмен подготовил романтический сюрприз: яхта, розы… «Вдруг он становится на колени и тут у меня… На всех видео, которые у меня есть с помолвки и со свадьбы, я с заплаканным лицом. Я просто начинаю там реветь», — эмоционально рассказала певица.

Напомним, что Янис и Анна начали встречаться с лета прошлого года. Пара долгое время скрывала отношения и, как выяснилось, не зря. На момент развития романа спортсмен был женат, что вызвало бурю негодования у общественности. При этом бывшая избранница воспитывает от Тиммы маленького сына, а когда узнала об измене, разразилась проклятиями в адрес звезды.