ВИДЕО ⟩ Дочь Успенской в неадеквате заметили на улице Лос-Анджелеса

С тех пор о девушке слышно мало, а сама Успенская не раз признавалась, что ее дочь нездорова и употребляет запрещенные вещества. А сегодня в Instagram одной из русских жительниц Лос-Анджелеса появилось жутковатое видео: женщина весьма странного вида ходит по Сансет-бульвару, заглядывает в стеклянные витрины кафе, садится посреди дороги и в общем ведет себя неадекватно. Видео сопровождают комментарии за кадром: «Боже, это же дочка Любы Успенской!». На все вопросы, знает ли о том, как сейчас выглядит и чем занята ее дочь, сама Люба отвечает, что теперь Татьяна — чужой ей человек. Однако, судя по этим кадрам, очевидно, что девушке просто необходима помощь.