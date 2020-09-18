ВИДЕО ⟩ Давайте подсмотрим! Эстонской телеведущей пришлось показать грудь тысячам телезрителей

В первом выпуске сезона программы женщин учили, как на начальной стадии распознать рак груди. Для этого госпожа Хансо в прямом эфире обнажила грудь, чтобы показать тысячам телезрителей, как выглядит этот процесс.

«Пришлось пересилить себя, но я предполагала, что внимание мне обеспечено. Я долго обдумывала возможные последствия моего начинания», - рассказала женщина.

Но Хейди призналась, что стать живым пособием по анатомии в эфире программы было для нее более легкой задачей, чем впустить съемочную группу к себе в спальню в другой передаче.

Также Хансо подчеркнула, что обследование груди очень важно. «Я никогда в жизни не щупала так свою грудь. Женщины боятся, что это болезненный процесс или даже легкое сумасшествие, но это совершенно не так. Также я получила главный бонус - под присмотром врача убедилась, что с моей грудью всё в порядке», - сказала ведущая.

Теперь телезвезда призывает всех женщина самостоятельно обследовать свою грудь и при малейших сомнениях сразу же обращаться к маммологу.

По словам Хейди, у нас у всех много проблем со здоровьем. И чем больше мы об этом говорим, тем лучше. Также женщина призывает известных людей больше говорить о проблемах со здоровьем. «Мне очень просто говорить на темы здоровья», - призналась она.