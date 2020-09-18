ВИДЕО ⟩ Свадебное платье пылится в шкафу? В Харьюмаа пройдет грандиозный парад невест

20 сентября в Харьюмаа вновь состоится грандиозный слет невест. Он особенно предназначен для тех замужних женщин, чьи платья еще остались висеть в шкафу и они не прочь их выгулять снова!
В первый раз в Эстонии провели сходку невест в 2015 году. Эту идею воплотил в жизнь Крис Линн Прантс. Он провел вместе со своей командой большой слет невест, где приняло участие 50 женщин.
«Этот день так быстро заканчивается, поэтому очень здорово вновь одеть свое платье и вспомнить как это было!», - делится Каири, одна из участниц мероприятия.
Событие произойдет в деревне Эндла.
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Главной целью съезда невест это напомнить невестам, как здорово прошла их свадьба и вновь окунуться в те чувства, которые они испытали в тот прекрасный день.
Смотрите видео-репортаж!