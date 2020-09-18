ВИДЕО ⟩ Свадебное платье пылится в шкафу? В Харьюмаа пройдет грандиозный парад невест

В первый раз в Эстонии провели сходку невест в 2015 году. Эту идею воплотил в жизнь Крис Линн Прантс. Он провел вместе со своей командой большой слет невест, где приняло участие 50 женщин.

«Этот день так быстро заканчивается, поэтому очень здорово вновь одеть свое платье и вспомнить как это было!», - делится Каири, одна из участниц мероприятия.

Событие произойдет в деревне Эндла.

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Главной целью съезда невест это напомнить невестам, как здорово прошла их свадьба и вновь окунуться в те чувства, которые они испытали в тот прекрасный день.