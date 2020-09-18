ВОТ ТАК КОНФУЗ ⟩ Во время съемок в Эстонии Джон Дэвид Вашингтон попал в неловкую ситуацию

Во время съемок я сидел на жесткой диете, но в какой-то момент я просто начал сходить с ума - мне нужны были какие-то снэки, - вспомнил он. - Во время съемок в Эстонии нашел чипсы Pringles со вкусом паприки, которые раньше нигде не видел, и я должен был их попробовать. Я купил несколько упаковок и положил их в рюкзак, а когда подходил к лифту отеля, увидел Кристофера Нолана. Он заметил меня и все эти упаковки чипсов в моем рюкзаке. Это было так неловко. Я сказал ему, что они со вкусом паприки. Я нигде не видел таких! И Кристофер со мной согласился. Он просто посмеялся и продолжил шутить на эту тему на протяжении всех съемок,