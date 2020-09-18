Ведьма советует минимализм: новый дом Мэрилин Керро наполнен физическим присутствием, но не вещами

«Я знала, что хочу свой дом недалеко от Раквере, не слишком глубоко в лесу, но и достаточно отдаленно от шума и суеты города. Целый год гуляля с подругой и сыном Каю вдоль одной улицы и представляля, что именно сдесь могбы стоять мой дом», - говорит Мэрилин Керро журналу Kroonika, ясновидящая, которая полгода назад переехала в свой дом недалеко от Раквере с двумя детьми, двумя собаками и кошкой.