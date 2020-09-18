Почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться: врачи о метеозависимости

Почему мы чувствуем погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата, выяснили в программе «Ранок з Україною».

Изменения температуры каждый раз испытывают на себе тысячи людей. И не удивительно, ведь все мы зависим от погоды.

Наш организм реагирует на изменения погоды независимо от их качества: как на похолодание, так и на потепление. У нас меняется давление, сахар в крови, даже лейкоцитарная формула,

– объясняет врач-невролог Татьяна Майкова.

Самочувствие зависит от изменения температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Но самый большой риск стать метеозависимым – у людей с хроническими болезнями.

Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями больше всего реагируют на изменения погоды. Растет количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризисов,

– отмечает семейный врач Виктор Сидоренко.

По словам врача, боль в суставах на погоду – тоже обычное явление. А люди, которые раньше ломали конечности, вообще имеют "синоптический дар" – сырую погоду они могут предсказать где-то за сутки. Ведь во время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.

Как ни странно, сильно на погоду реагируют дети. Поэтому в дни непогоды будьте внимательны к своим малышам.

А если вы метеозависимы – врачи рекомендуют:

меньше подвергаться стрессу;

не перетруждаться;

правильно питаться;

спать не менее 8-9 часов;

больше двигаться.