Почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться: врачи о метеозависимости

На этой неделе погода испытывает европейцев на прочность – температура то резко падет до 9 градусов, а затем поднимается до 22. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Все потому, что организм просто не успевает так быстро приспосабливаться и реагирует головной болью и плохим настроением, пишет Сегодня.
Почему мы чувствуем погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата, выяснили в программе «Ранок з Україною».
Изменения температуры каждый раз испытывают на себе тысячи людей. И не удивительно, ведь все мы зависим от погоды.
– объясняет врач-невролог Татьяна Майкова.
Самочувствие зависит от изменения температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Но самый большой риск стать метеозависимым – у людей с хроническими болезнями.
– отмечает семейный врач Виктор Сидоренко.
По словам врача, боль в суставах на погоду – тоже обычное явление. А люди, которые раньше ломали конечности, вообще имеют "синоптический дар" – сырую погоду они могут предсказать где-то за сутки. Ведь во время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.
Как ни странно, сильно на погоду реагируют дети. Поэтому в дни непогоды будьте внимательны к своим малышам.
А если вы метеозависимы – врачи рекомендуют:
- меньше подвергаться стрессу;
- не перетруждаться;
- правильно питаться;
- спать не менее 8-9 часов;
- больше двигаться.
Если вы часто плохо себя чувствуете из-за изменений погодных условий, то это повод обратиться к врачу и провести обследование сердца, сосудов и костной ткани. Метеочувствительным желательно иметь индивидуальную аптечку – для этого проконсультируйтесь с врачом. Следите за своим самочувствием и не игнорируйте малейших признаков болезни.