Пт, 18.09.2020
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Почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться: врачи о метеозависимости

Дождь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

На этой неделе погода испытывает европейцев на прочность – температура то резко падет до 9 градусов, а затем поднимается до 22. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Все потому, что организм просто не успевает так быстро приспосабливаться и реагирует головной болью и плохим настроением, пишет Сегодня.

Почему мы чувствуем погодные перепады и что делать, чтобы не реагировать на изменения климата, выяснили в программе «Ранок з Україною».

Изменения температуры каждый раз испытывают на себе тысячи людей. И не удивительно, ведь все мы зависим от погоды.

Наш организм реагирует на изменения погоды независимо от их качества: как на похолодание, так и на потепление. У нас меняется давление, сахар в крови, даже лейкоцитарная формула,

– объясняет врач-невролог Татьяна Майкова.

Самочувствие зависит от изменения температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Но самый большой риск стать метеозависимым – у людей с хроническими болезнями.

Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями больше всего реагируют на изменения погоды. Растет количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризисов,

– отмечает семейный врач Виктор Сидоренко.

По словам врача, боль в суставах на погоду – тоже обычное явление. А люди, которые раньше ломали конечности, вообще имеют "синоптический дар" – сырую погоду они могут предсказать где-то за сутки. Ведь во время резкого температурного перепада меняется давление в суставах и мышцах.

Как ни странно, сильно на погоду реагируют дети. Поэтому в дни непогоды будьте внимательны к своим малышам.

А если вы метеозависимы – врачи рекомендуют:

  • меньше подвергаться стрессу;
  • не перетруждаться;
  • правильно питаться;
  • спать не менее 8-9 часов;
  • больше двигаться.

Если вы часто плохо себя чувствуете из-за изменений погодных условий, то это повод обратиться к врачу и провести обследование сердца, сосудов и костной ткани. Метеочувствительным желательно иметь индивидуальную аптечку – для этого проконсультируйтесь с врачом. Следите за своим самочувствием и не игнорируйте малейших признаков болезни.

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