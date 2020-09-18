ЛИЗЕ И ГАРРИ 7 ЛЕТ! ⟩ Планшеты, конструктор и море счастья: Пугачева и Галкин поздравили детей с семилетием

Ребятам исполнилось семь лет и они очень трогательно поздравили друг друга и своих родителей с этим днем.

Как будут отмечать день рождения близнецы, пока не известно.

Семь лет. Наш главный день. С днем рождения, детки,

- подписал видео Максим Галкин.

В конце записи Пугачева и Галкин вручили подарки детям. Среди них конструктор Lego и планшеты, которые пригодятся ребятам для обучения в школе.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс.