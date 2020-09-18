Пт, 18.09.2020
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ЛИЗЕ И ГАРРИ 7 ЛЕТ! ⟩ Планшеты, конструктор и море счастья: Пугачева и Галкин поздравили детей с семилетием

Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сегодня, 18 сентября, день рождения празднуют одни из самых знаменитых детей российского шоу-бизнеса - Лиза и Гарри Галкины, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Ребятам исполнилось семь лет и они очень трогательно поздравили друг друга и своих родителей с этим днем.

Как будут отмечать день рождения близнецы, пока не известно.

Семь лет. Наш главный день. С днем рождения, детки,

- подписал видео Максим Галкин.

В конце записи Пугачева и Галкин вручили подарки детям. Среди них конструктор Lego и планшеты, которые пригодятся ребятам для обучения в школе.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс.

Смотри видео!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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