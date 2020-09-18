ЛИЗЕ И ГАРРИ 7 ЛЕТ! ⟩ Планшеты, конструктор и море счастья: Пугачева и Галкин поздравили детей с семилетием

Сегодня, 18 сентября, день рождения празднуют одни из самых знаменитых детей российского шоу-бизнеса - Лиза и Гарри Галкины, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Ребятам исполнилось семь лет и они очень трогательно поздравили друг друга и своих родителей с этим днем.
Как будут отмечать день рождения близнецы, пока не известно.
- подписал видео Максим Галкин.
В конце записи Пугачева и Галкин вручили подарки детям. Среди них конструктор Lego и планшеты, которые пригодятся ребятам для обучения в школе.
Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс.
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