Сменил прическу и отрастил бороду: Сеть обсуждает перемены во внешнем виде Потапа

Один из самых популярных рэп-исполнителей отечественной индустрии Потап в 1999 году начал свою карьеру. В 2009 году он создал продюсерский центр «MOZGI Entertainment», который активно пополняется талантливыми музыкантами. На сегодняшний день 39-летний певец Заслуженный артист Украины, опытный продюсер и талантливый музыкант, пишет портал Clutch.
Что касается личной жизни, то у Алексея Потапенко все отлично: в прошлом году все обсуждали его свадьбу с Настей Каменских. Звездная пара долго скрывали свои отношения от окружающих. Преданные поклонники ждут, что в скором времени супруги порадуют новостями о долгожданном пополнении.
Потап активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он поделился новым снимок со съемочной площадки фильма «Бешенная свадьба», где он играет роль отца Евлампия.
«Снимаем «Бешенную свадьбу-3»», - подписал фото Потап.
Что касается личной жизни, то у Алексея Потапенко все отлично: в прошлом году все обсуждали его свадьбу с Настей Каменских. Звездная пара долго скрывали свои отношения от окружающих. Преданные поклонники ждут, что в скором времени супруги порадуют новостями о долгожданном пополнении.
Потап активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он поделился новым снимок со съемочной площадки фильма «Бешенная свадьба», где он играет роль отца Евлампия.
«Снимаем «Бешенную свадьбу-3»», - подписал фото Потап.
«Преподобный отец Потап🤣👌🌚», «Господи,прости😜», «Строг,однако», «Святой Отец Потап😂», «Боже, царя храни», - отметили пользователи Сети.