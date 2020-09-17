Сменил прическу и отрастил бороду: Сеть обсуждает перемены во внешнем виде Потапа

Что касается личной жизни, то у Алексея Потапенко все отлично: в прошлом году все обсуждали его свадьбу с Настей Каменских. Звездная пара долго скрывали свои отношения от окружающих. Преданные поклонники ждут, что в скором времени супруги порадуют новостями о долгожданном пополнении.

Потап активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он поделился новым снимок со съемочной площадки фильма «Бешенная свадьба», где он играет роль отца Евлампия.

«Снимаем «Бешенную свадьбу-3»», - подписал фото Потап.

Что касается личной жизни, то у Алексея Потапенко все отлично: в прошлом году все обсуждали его свадьбу с Настей Каменских. Звездная пара долго скрывали свои отношения от окружающих. Преданные поклонники ждут, что в скором времени супруги порадуют новостями о долгожданном пополнении.

Потап активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он поделился новым снимок со съемочной площадки фильма «Бешенная свадьба», где он играет роль отца Евлампия.

«Снимаем «Бешенную свадьбу-3»», - подписал фото Потап.