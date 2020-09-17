«Что вышло, то вышло»: Михаил Ефремов пишет из СИЗО

В СИЗО соблюдается строгий режим. Встают арестованные в 6 утра, а ложатся в 22:00. Какой-либо труд там не назначен, а развлечений мало. Есть телевизор с ограниченным количеством каналов и спортзал. Заключенным разрешено получать письма.

Ефремову приходит огромное количество писем. Правозащитники говорят, что за несколько дней Михаил Олегович получил около 100 посланий. Некоторым он даже ответил.

К журналистам "Комсомольской правды" попал его ответ одной из поклонниц. Ефремов написал, что у него все нормально, и поблагодарил женщину за поддержку. Ему помогают юмор и самоирония. На сокамерников и начальство СИЗО он не жалуется.

"Все проходит, и это пройдет", - философски подытоживает Ефремов.

Еще одно его письмо опубликовано в Telegram-канале RT.

"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошла авария) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста - пить надо меньше", - цитирует актера РБК.