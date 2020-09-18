Гороскоп на 18 сентября: Овны, совершайте покупки с семьей, Скорпионов ждут разногласия с возлюбленными

День средних возможностей, не слишком многообещающий и удачный. Важно ставить перед собой только достижимые цели, не браться за слишком сложные проекты и дела. Проблематично сотрудничество в профессиональной сфере: претензии партнеров друг к другу многочисленны, а реальный результат совместной работы весьма скромен, пишет Дворец.
В семейных отношениях также присутствует напряженность, причина которой – давние нерешенные проблемы, невыполненные обещания. Влюбленные будут ссориться из-за планов на будущее. Для начала романтических отношений день также не самый подходящий, поскольку поступками многих руководят ложные убеждения.
Овен
Овны блестяще решают вопросы, касающиеся финансов, инвестиций и покупок. Особенно удачны приобретения, которые делаются вместе с членами семьи. Кроме того, день подходит для командировок и увеселительных поездок. Профессиональные успехи будут довольно скромными, зато деловые переговоры принесут ожидаемые плоды.
Старайтесь не испытывать терпение любимого человека, не давать своей половинке поводов для ревности. День хорош для любых занятий, позволяющих научиться чему-то новому; неплохой результат принесет также посещение салона красоты.
Телец
День благоприятный, единственное, от чего звезды советуют отказаться – это долгие поездки. В остальном же Тельцы могут не опасаться неприятностей и рассчитывать на заметные успехи и относительно легкие победы. День подходит как для деловых, так и для личных встреч, причем не исключены романтические увлечения на работе. Посещение светских мероприятий оставит приятное впечатление.
Появляется шанс урегулировать финансовые вопросы, а также договориться с родственниками о совместных инвестициях и покупках. Отношения с друзьями наладятся, разногласия и недопонимание останутся в прошлом.
Близнецы
День во многих отношениях неплохой, но жизненный потенциал снижен, а потому у представителей данного знака возможны ухудшение самочувствия и перепады настроения. Трудно заниматься однообразными делами, а также сосредоточиться на решении сложных задач; звезды советуют использовать этот день для спокойного отдыха и решения мелких проблем.
Гармоничны отношения с членами семьи, на смену разногласиям приходит взаимопонимание. Романтические отношения не преподнесут неприятных сюрпризов, однако и переменами к лучшему не порадуют. Проявлять инициативу в личной жизни нежелательно, лучше подождать более благоприятного момента.
Рак
День, подходящий для завершения старых дел и подведения итогов. Не торопитесь приступать к новым проектам – нужно хорошенько все обдумать, прежде чем браться за дело. Поспешных решений стоит избегать и в работе, и в личной жизни: сейчас вы не располагаете достаточной информацией для того, чтобы сделать верные выводы.
Улучшается финансовое положение, появляется возможность порадовать себя развлечениями или небольшой поездкой. Не отказывайтесь от общения родственниками: семейный отдых пойдет на пользу всем. Влюбленные смогут прийти к взаимопониманию по важным вопросам, но будут ссориться из-за мелочей.
Лев
Львов ожидает приятный и легкий день. Можно рассчитывать на поддержку звезд, удачное стечение обстоятельств, появление новых друзей и влиятельных покровителей. Профессиональные успехи будут весьма значительными, что во многом объясняется вашим умением оказаться в нужное время в нужном месте.
Замечательно складываются личные отношения: легко решаются старые проблемы, новых поводов для разногласий с любимым человеком не возникает. Отличный день для общения с родственниками и друзьями, отдыха в большой компании. Противопоказаны лишь серьезные физические нагрузки.
Дева
День пройдет без тревог, волнений и серьезных проблем. Конечно, избежать серьезных недоразумений вряд ли удастся, но Девы настроены позитивно, верят в свои силы, а потому у них на пути едва ли возникнут непреодолимые преграды. Не радует ясностью финансовая картина, однако затруднения – дело временное, разумной экономии будет вполне достаточно.
Прекрасный день для романтического путешествия с любимым человеком. Тех, кто отправляется в поездку в одиночестве, могут ожидать приятные знакомства. Разногласия с родственниками могут касаться ваших увлечений, привычного способа проведения досуга. Будьте готовы пойти на небольшие уступки.
Весы
Состояние профессиональных дел не радует, однако в случае появления серьезных трудностей вы можете рассчитывать на помощь высокопоставленных особ. Бизнесменов ожидают проблемы финансового характера; именно деньги будут основной причиной споров с партнерами и наемными работниками. При этом Весам-служащим не возбраняется обсуждение вопроса о повышении заработной платы.
С близкими вы ладите легко, и даже необходимость обсудить сложные вопросы не должна пугать вас – разногласий не предвидится. Высок жизненный потенциал, самочувствие будет хорошим, нагрузки не покажутся утомительными.
Скорпион
Скорпионы смогут добиться многого, если здраво оценят свои возможности и не станут браться за решение слишком сложных задач. Помните, что силы ваши небезграничны, а оснований рассчитывать на поддержку со стороны маловато. Не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей; эта рекомендация касается как работы, так и семейных дел.
Серьезные разногласия возможны у влюбленных, особенно трудно придется парам с большой разницей в возрасте. Скорпионы склонны чрезмерно опекать не только детей и нуждающихся в помощи родственников, но и друзей, которые едва ли будут этому рады.
Стрелец
Стрельцам звезды советуют не торопиться: день как нельзя лучше подходит для принятия взвешенных решений, совершения хорошо обдуманных поступков. Вероятно заключение долгосрочных сделок и контрактов, а также удачное завершение проектов, над которыми вы трудились несколько недель подряд. Деловые отношения гармоничны и стабильны, можно не опасаться неприятных сюрпризов.
В личной сфере ситуация складывается также весьма благоприятная, особенно повезет юным влюбленным: их ожидает день, полный романтики. Хорошо сложатся поездки. От утомительного физического труда лучше отказаться.
Козерог
Козероги способны на необыкновенные, выдающиеся поступки. Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте время попусту – день для этого подходит как нельзя лучше. Раскрываются новые таланты, появляется возможность заняться необычным, но очень перспективным бизнесом. Очень важно прислушиваться к своей интуиции: ее подсказки будут более полезными, чем доводы логики.
Общение с родственниками будет радовать; вообще, сегодня вы можете рассчитывать на практически безусловную поддержку членов семьи. Можно обсуждать вопросы, касающиеся вступления в брак, совместной жизни с любимым человеком – ваша способность даже к делам романтического свойства подходить с практической точки зрения будет очень кстати.
Водолей
Дела Водолеев идут неплохо, но желания представителей данного знака столь многочисленны, что звезды буквально не успевают исполнять их. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, иначе вы рискуете весь день провести в погоне за огромным количеством разбегающихся во все стороны зайцев.
Порадует состояние финансовых дел, возможно возвращение старого долга. Прекрасный день для экспериментов с имиджем, похода в салон красоты, пополнения гардероба. Не исключены приятные встречи и романтические знакомства, особенно – во второй половине дня.
Рыбы
Рыбам стоит сосредоточиться на личной жизни: день как нельзя лучше подходит для романтических свиданий, встреч с друзьями, семейных праздников и торжеств. Настроение ваше весьма переменчиво; не стоит предаваться мрачным мыслям – близкие люди помогут вам справиться с меланхолией и снова взглянуть на жизнь оптимистично.
Финансовые проблемы кажутся трудноразрешимыми, и ситуация лишь ухудшится, если вы попытаетесь улучшить свое материальное положение с помощью сомнительных сделок. Постарайтесь сократить необязательные расходы, в том числе – связанные с поездками и развлечениями.