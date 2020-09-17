НЕ ФЕТИШ ⟩ В Японии создали прозрачные общественные туалеты

В парке Йойоги-Фукамачи в Токио разместили первый суперсовременный туалет, который создал архитектор Сигэру Бан.

Помещение обьединяет три кабинки из цветного стекла. Снаружи очень хорошо просматривается, свободен ли туалет и насколько там чисто.

Самое удивительное, что когда дверь закрывается изнутри, стены перестают быть прозрачными.

В Японии создали прозрачные общественные туалеты ФОТО: скриншот