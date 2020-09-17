Чт, 17.09.2020
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НЕ ФЕТИШ ⟩ В Японии создали прозрачные общественные туалеты
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В Японии создали прозрачные общественные туалеты

ФОТО: Shutterstock

Представитель компании Toto, производящей туалеты, считает это изобретение настоящей революцией в туалетной культуре, передает портал Topnews.ru.

В парке Йойоги-Фукамачи в Токио разместили первый суперсовременный туалет, который создал архитектор Сигэру Бан. 

Помещение обьединяет три кабинки из цветного стекла. Снаружи очень хорошо просматривается, свободен ли туалет и насколько там чисто.

Самое удивительное, что когда дверь закрывается изнутри, стены перестают быть прозрачными.

В Японии создали прозрачные общественные туалеты

ФОТО: скриншот

Интернет-пользователи шутят, что следующее поколение унитазов наверняка продвинется еще дальше и будет, например, приветствовать страждущих поднятием крышки под музыку и складывать оригами из туалетной бумаги, выбирая тему, в зависимости от настроения или показателей здоровья посетителя.

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