НЕ ФЕТИШ ⟩ В Японии создали прозрачные общественные туалеты
Представитель компании Toto, производящей туалеты, считает это изобретение настоящей революцией в туалетной культуре, передает портал Topnews.ru.
В парке Йойоги-Фукамачи в Токио разместили первый суперсовременный туалет, который создал архитектор Сигэру Бан.
Помещение обьединяет три кабинки из цветного стекла. Снаружи очень хорошо просматривается, свободен ли туалет и насколько там чисто.
Самое удивительное, что когда дверь закрывается изнутри, стены перестают быть прозрачными.
Интернет-пользователи шутят, что следующее поколение унитазов наверняка продвинется еще дальше и будет, например, приветствовать страждущих поднятием крышки под музыку и складывать оригами из туалетной бумаги, выбирая тему, в зависимости от настроения или показателей здоровья посетителя.