ВИДЕО ⟩ Приятно слушать! Элина Нечаева представила первую написанную ею песню

Она был человеком, который ни на минуту не сомневался во мне, всегда во всем меня поддерживала, водила на концерты и в театр. Именно ей я пела только что выученные песни, и ее мнение было для меня очень важно. Моя бабушка всегда присутствовала на всех выступлениях в зале и после этого делилась своими впечатлениями, что помогло мне развиваться и стремиться к своей мечте. Я направляю свои сильные эмоции в музыку, и в этой песне есть частичка моей души и сердца, которые тоскуют по дорогому человеку,