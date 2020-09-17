ВИДЕО ⟩ Приятно слушать! Элина Нечаева представила первую написанную ею песню

Элина Нечаева представила первую песню собственного сочинения, которая посвящена самым дорогим для нее людям.
Мы все думаем о наших близких, которые покинули этот мир, и надеемся, что их души всегда будут где-то рядом, и они наблюдают с облаков за тем, что мы делаем. Я написала песню «Lind», думая о своей бабушке,
- призналась Элина.
Она был человеком, который ни на минуту не сомневался во мне, всегда во всем меня поддерживала, водила на концерты и в театр. Именно ей я пела только что выученные песни, и ее мнение было для меня очень важно. Моя бабушка всегда присутствовала на всех выступлениях в зале и после этого делилась своими впечатлениями, что помогло мне развиваться и стремиться к своей мечте. Я направляю свои сильные эмоции в музыку, и в этой песне есть частичка моей души и сердца, которые тоскуют по дорогому человеку,
- сказала Элина о своем творчестве и вдохновении.
«Lind» - третий сингл с альбома Элины, который выйдет поздней осенью. В него также войдет трек «La Forza», который Нечаева исполнила на «Евровидении-2018». 8 декабря в Saku Suurhall состоится первый крупный сольный концерт Элины Нечаевой, где будут представлены как классические песни, так и композиции, сочетающие электронную музыку с оркестровой.