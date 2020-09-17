Гороскоп на 17 сентября: Ракам стоит быть экономнее, а Девы достигнут взаимопонимания в паре

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что может стать причиной проблем в романтических отношениях и отсутствия взаимопонимания между близкими людьми. Многим придется вспомнить о взятых на себя обязательствах, заняться делами, которые не приносят ни радости, ни удовлетворения. Финансовые вопросы станут камнем преткновения даже в самых дружных семьях, и незначительная разница во взглядах на общий бюджет может привести к серьезным конфликтам, пишет Дворец.
Беседы с друзьями помогут по-новому взглянуть на собственные трудности, найти неожиданный и оригинальный способ их преодоления. Растет творческий потенциал, появляются интересные идеи, касающиеся как проведения досуга, так и дальнейшей профессиональной деятельности. Планы, которые вы строите в этот день, удастся реализовать в ближайшем будущем.
Овен
В сфере финансов очень сильно влияние негативных тенденций, возможны значительные расходы, серьезные потери. Избегайте рискованных сделок, необдуманных покупок и капиталовложений. Давние партнеры могут захотеть пересмотреть условия сотрудничества – проявите настойчивость, защищая свои интересы.
Новое романтическое увлечение принесет больше трудностей, чем радости, если вы не будете осмотрительны. В стабильных союзах возможны ссоры, вызванные различием во взглядах на способы решения повседневных проблем. Даже в самые напряженные минуты не позволяйте себе резких высказываний: в ваших силах избежать конфликта с любимым человеком.
Телец
Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.
С профессиональной точки зрения день очень неплох. Он подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно проводить переговоры, выступать с инициативой, реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.
Близнецы
Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у тех, чья работа связана с разъездами и общением.
Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.
Рак
Будьте экономны: вы рискуете остаться без гроша, если под влиянием момента примете решение о крупных покупках или значительных инвестициях. В профессиональной сфере складывается весьма противоречивая ситуация, лучшими помощниками в преодолении трудностей станут свойственные вам осторожность и предусмотрительность. Вероятны удачные переговоры, возможно заключение соглашений с новыми партнерами.
Воздержитесь от поездок, сосредоточьтесь на домашних делах. Найти общий язык с родственниками нелегко, но сделать это совершенно необходимо: пришло время решать важные для всех вопросы. Любимый человек с пониманием отнесется к вашим проблемам и охотно поможет в их преодолении.
Лев
Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, и с точки зрения романтических отношений этот день обещает быть необыкновенно приятным. В отношениях стабильных пар произойдут значительные перемены к лучшему. Велика вероятность новых знакомств, чувства будут сильными и неподдельными, вы сможете на собственном опыте убедиться в том, что любовь с первого взгляда – не выдумка сентиментальных особ. Приятным обещает быть и общение с родственниками; члены семьи не поскупятся на слова одобрения и поддержки.
На работе ситуация складывается благоприятная, но не обещающая легких побед. Не стоит бросаться на все существующие амбразуры, проявляя чудеса трудового энтузиазма. Люди, ожидающие от вас подвигов, скорее всего, просто ищут человека, который выполнит их обязанности.
Дева
Позитивные тенденции оказывают на жизнь Дев очень сильное влияние, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу – она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.
Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
Весы
Отличный день для покупок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Профессиональные успехи ожидают тех, кто способен уделять внимание мелким деталям, не забывая при этом и о главной своей цели. Проведение деловых переговоров требует чрезвычайной осторожности: вы рискуете взять на себя невыполнимые обязательства.
Прекрасное настроение и высокий жизненный тонус помогут вам наполнить этот день приятными впечатлениями. Хорошо пройдут вечеринки, можно принимать гостей и наносить визиты знакомым. Жаловаться на недостаток внимания со стороны близких людей вам не придется.
Скорпион
Несмотря на некоторые трудности, Скорпионам удастся сохранить хорошее настроение и присутствие духа. Проблемы решатся довольно быстро, потому что вам удастся найти неутомимых и влиятельных союзников, а вскоре появятся и новые возможности для профессионального роста и увеличения доходов.
Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека. В поездках нужна осторожность, иначе приятное путешествие может обернуться проблемами со здоровьем. Отдых в компании друзей, а также посещение театра или концертного зала улучшат настроение.
Стрелец
Звезды рекомендуют Стрельцам быть сдержаннее в проявлениях эмоций и не предаваться фантазиям в то время, которое следовало бы посвятить интересным и полезным делам. Целеустремленность, упорство и трудолюбие – вот качества, которые сегодня совершенно необходимы для достижения успеха. Не все ваши начинания будут одобрены близкими, но достигнутые результаты наверняка внушат окружающим уважение.
Возможны серьезные разногласия с любимым человеком, некоторым представителям знака придется всерьез задуматься о необходимости значительных перемен в личной жизни. Избегайте ситуаций, связанных с риском и берегите себя: жизненный потенциал снижен, проблемы со здоровьем не исключены.
Козерог
Козероги рискуют погрузиться в пессимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта – вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу.
Эмоциональный фон в целом неблагоприятен, но во всем, что касается любви и романтических отношений, сказывается влияние позитивных тенденций. Новое увлечение или ни к чему не обязывающий флирт будут для вас лучшим лекарством от печалей и тревог.
Водолей
Возможны значительные денежные поступления, не исключены дорогие подарки и приятные сюрпризы. Этот день подходит для заключения сделок, да и решение о значительных инвестициях лучше не откладывать. Опирайтесь на проверенных партнеров: сейчас не время искать новых союзников. Профессиональные проблемы будут быстро решены благодаря вашему творческому подходу к любому делу, оригинальные идеи удастся воплотить в жизнь с помощью коллег и единомышленников.
Возможны проблемы в отношениях с любимым человеком. Ради сохранения мира вам придется пойти на значительные уступки, на время отказаться от некоторых своих привычек. Члены семьи порадуют вас знаками внимания и интересными идеями.
Рыбы
Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. А это значит, что наступил благоприятный момент для знакомств и свиданий, нежных признаний и судьбоносных решений. Сегодня интуиция вас не подведет, можно действовать решительно, забыв сомнения и тревоги. Близкие люди охотно поддержат вас, их общество будет приятным, а советы и рекомендации – толковыми.
Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе – связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем, облегчив жизнь и себе, и близким; в некоторых случаях это будет связано с непредвиденными расходами. Слишком активный отдых нежелателен, стоит воздержаться и от долгих поездок по неизученным маршрутам.