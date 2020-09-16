ГАЛЕРЕЯ ⟩ Работающая в Пярну Керсти Кальюлайд устроила покатушки на велосипеде

Вчера целевое учреждение Eesti Terviserajad в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог и Департаментом полиции и погранохраны организовали велосипедный заезд в Пярну, в которой участвовала и президент Керсти Кальюлайд, которая уже две недели работает в Пярнуском уезде.