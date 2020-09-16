Ср, 16.09.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Работающая в Пярну Керсти Кальюлайд устроила покатушки на велосипеде

Вчера целевое учреждение Eesti Terviserajad в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог и Департаментом полиции и погранохраны организовали велосипедный заезд в Пярну, в которой участвовала и президент Керсти Кальюлайд, которая уже две недели работает в Пярнуском уезде.

Непосредственно перед стартом представители Eesti Terviserajad в спортивной форме вручили мэру Пярну Ромеку Косенкраниусу и президенту Кальюлайд около двадцати шлемов и рассказали, как правильно следует их использовать. Три женщины получили белые шлемы из рук президента.

Смотри в галерее, как каталась госпожа президент!

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