«Я изменил своей жене»: сенсационное признание мужа Наташи Королёвой

На фоне всей той грязи, которая сейчас льётся на меня, на мою семью и, главное, на мою жену, я хочу официально объявить: произошёл инцидент, я изменил своей жене. И я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, что это был человек, похожий на меня,