«Я изменил своей жене»: сенсационное признание мужа Наташи Королёвой

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, признался в изменах супруге, пишет Лайф.
На фоне всей той грязи, которая сейчас льётся на меня, на мою семью и, главное, на мою жену, я хочу официально объявить: произошёл инцидент, я изменил своей жене. И я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, что это был человек, похожий на меня,
— сказал Тарзан на видео, опубликованном в Instagram.
Тарзан добавил, что за свои действия ответит перед Богом и женой и отчитываться ни перед кем не собирается. Артист отметил, что в свои 50 лет является "мужиком на 200%". Также он заявил, что его "развели".
Сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повёлся. Обладали целым набором всяких веществ, которые ввели меня в состояние полного неадеквата,
— сказал Глушко.
Тарзан усомнился в том, что 23-летняя Анастасия, которую называли его любовницей, беременна, ведь он "не допускал того, чтобы это происходило". Также артист обвинил девушку и её подруг в краже.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице.