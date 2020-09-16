Сегодня в Таллинне можно парковаться бесплатно

Бесплатная парковка действует сегодня во всех общественных парковочных зонах Таллинна, а также на парковках Ühisteenused AS, Europark и Barking. Чтобы припарковаться бесплатно, у вас должно быть приложение Barking. При парковке со счета клиента взимается плата за парковку, которая будет возвращена в течение двух дней.

По словам исполнительного директора Barking Кустаса Кыйва, цель кампании – активно расширяться в Эстонии, Литве, Польше, Германии и Финляндии. Препятствием для роста он считает медленное изменение привычек людей.«Первая касса самообслуживания в Эстонии была открыта в 2009 году. Прошло десять лет, но половина клиентов все еще оплачивает парковку в обычных кассах, что занимает больше времени. Просто люди к этому привыкли. Иногда мы попадаем в неправильную зону, иногда мы забываем припарковать автомобиль и в результате платим больше. Мы работаем над изменениями, но это займет какое-то время», – сказал он.