Сегодня в Таллинне можно парковаться бесплатно

Цель дня бесплатной парковки, организованного Ühisteenused AS, Europark и Barking – привлечь внимание к новым технологиям, которые предлагают людям наиболее удобный способ парковки. Barking теперь можно использовать на всех парковках столицы, сообщает Pealinn.
Бесплатная парковка действует сегодня во всех общественных парковочных зонах Таллинна, а также на парковках Ühisteenused AS, Europark и Barking. Чтобы припарковаться бесплатно, у вас должно быть приложение Barking. При парковке со счета клиента взимается плата за парковку, которая будет возвращена в течение двух дней.
По словам председателя правления AS Ühisteenused Хендо Приймяги, новые платежные решения оплаты парковки всячески приветствуются. «Приложение Barking дает водителю более широкий выбор способов оплаты, что делает услугу парковки еще более доступной, в том числе для иностранцев», – сказал он.
По словам исполнительного директора Barking Кустаса Кыйва, цель кампании – активно расширяться в Эстонии, Литве, Польше, Германии и Финляндии. Препятствием для роста он считает медленное изменение привычек людей.«Первая касса самообслуживания в Эстонии была открыта в 2009 году. Прошло десять лет, но половина клиентов все еще оплачивает парковку в обычных кассах, что занимает больше времени. Просто люди к этому привыкли. Иногда мы попадаем в неправильную зону, иногда мы забываем припарковать автомобиль и в результате платим больше. Мы работаем над изменениями, но это займет какое-то время», – сказал он.