Гороскоп на 16 сентября: у Дев вероятны новые знакомства, Тельцам придется пойти на жертвы

Беседы с друзьями помогут по-новому взглянуть на собственные трудности, найти неожиданный и оригинальный способ их преодоления. Растет творческий потенциал, появляются интересные идеи, касающиеся как проведения досуга, так и дальнейшей профессиональной деятельности. Планы, которые вы строите в этот день, удастся реализовать в ближайшем будущем, пишет Dvorec.ru.

Овен

В сфере финансов очень сильно влияние негативных тенденций, возможны значительные расходы, серьезные потери. Избегайте рискованных сделок, необдуманных покупок и капиталовложений. Давние партнеры могут захотеть пересмотреть условия сотрудничества – проявите настойчивость, защищая свои интересы.

Новое романтическое увлечение принесет больше трудностей, чем радости, если вы не будете осмотрительны. В стабильных союзах возможны ссоры, вызванные различием во взглядах на способы решения повседневных проблем. Даже в самые напряженные минуты не позволяйте себе резких высказываний: в ваших силах избежать конфликта с любимым человеком.

Телец

Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.

С профессиональной точки зрения день очень неплох. Он подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно проводить переговоры, выступать с инициативой, реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.

Близнецы

Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у тех, чья работа связана с разъездами и общением.

Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.

Рак

Будьте экономны: вы рискуете остаться без гроша, если под влиянием момента примете решение о крупных покупках или значительных инвестициях. В профессиональной сфере складывается весьма противоречивая ситуация, лучшими помощниками в преодолении трудностей станут свойственные вам осторожность и предусмотрительность. Вероятны удачные переговоры, возможно заключение соглашений с новыми партнерами.

Воздержитесь от поездок, сосредоточьтесь на домашних делах. Найти общий язык с родственниками нелегко, но сделать это совершенно необходимо: пришло время решать важные для всех вопросы. Любимый человек с пониманием отнесется к вашим проблемам и охотно поможет в их преодолении.

Лев