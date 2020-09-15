ВИДЕО ⟩ Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра медика перед вакцинацией от гриппа. Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения, передает Пятый канал.
Как видно на кадрах, Боярский начал заваливаться на врача, после того как он провел пальпацию в области шеи артиста. Далее в ролике видно, что народному артисту измеряю давление. Несмотря на небольшой инцидент, прививку Михаилу Боярскому все же сделали.
Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.— @kpru (@kpru) September 15, 2020
Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW
В Петербурге проходит прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. 15 сентября в вакцинации принимали участие деятели культуры Северной столицы.
В Городскую поликлинику на Малой Конюшенной улице в этот день пришли Михаил Боярский, Борис Эйфман, Лариса Луппиан, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.