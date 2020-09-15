ВИДЕО ⟩ Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Как видно на кадрах, Боярский начал заваливаться на врача, после того как он провел пальпацию в области шеи артиста. Далее в ролике видно, что народному артисту измеряю давление. Несмотря на небольшой инцидент, прививку Михаилу Боярскому все же сделали.