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ВИДЕО ⟩ Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Михаил Боярский, 15.09.2020

ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время осмотра медика перед вакцинацией от гриппа. Помощь 70-летнему артисту пришлось оказывать главврачу медицинского учреждения, передает Пятый канал.

Как видно на кадрах, Боярский начал заваливаться на врача, после того как он провел пальпацию в области шеи артиста. Далее в ролике видно, что народному артисту измеряю давление. Несмотря на небольшой инцидент, прививку Михаилу Боярскому все же сделали.

В Петербурге проходит прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции. 15 сентября в вакцинации принимали участие деятели культуры Северной столицы.

В Городскую поликлинику на Малой Конюшенной улице в этот день пришли Михаил Боярский, Борис Эйфман, Лариса Луппиан, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк и другие знаменитости.

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