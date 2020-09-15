Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

В соцсетях британской королевской семьи в день рождения одного из членов семейства традиционно публикуют поздравления и фото именинника или именинницы. Родственники Гарри тепло поздравили его с 36-летием, разместив редкие фото с ним на официальных страничках семьи.

Поздравление появилось на официальной странице бабушки Гарри, Елизаветы II и ее супруга Филиппа – The Royal Family. Было опубликовано фото, на котором Гарри разговаривает с Ее Величеством на одном из мероприятий.

Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения! Королева и герцог во время приема членов программы "Молодые лидеры королевы" в Букингемском дворце в 2017 году,

– говорится в подписи к снимку.

Также поздравление было опубликовано на странице отца Гарри принца Чарльза и его супруги Камиллы – Clarence House. На фото запечатлены Гарри и принц Чарльз.