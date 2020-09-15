24-летняя порнозвезда только стала счастливой, но ее жизнь так резко оборвалась...

В период с 2014 по 2019 год молодая актриса фильмов для взрослых снялась более чем в 120 сценах, но в прошлом году ушла из порноиндустрии и вернулась в родной Техас, чтобы начать новую жизнь и быть ближе к своей семье. Недавно Зои объявила о помолвке, описав своего жениха как «настоящую любовь всей ее жизни, своего спасителя и свое все». Источники издания отмечают, что накануне смерти девушка выглядела «по-настоящему счастливой».