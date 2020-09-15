Из-за чего поругались Алла Пугачева и Филипп Киркоров?

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в этом году пошли в первый класс. В честь этого события супруги решили устроить праздник. В свой замок они пригласили звездных друзей. Среди них были дизайнер Игорь Гуляев, певец Александр Буйнов, модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной.

«Ребятам, все-таки в первый раз в первый класс, первый раз. Ты видишь, какая единичка? Все из фруктов!» — преподнесла сладкий подарок Марина Юдашкина.

Вечером гости вышли в сад, где стоял рояль. За него села сама Алла Борисовна. Многих поклонников удивило, что на празднике не было Филиппа Киркорова. Ведь раньше он всегда присутствовал на всех семейных мероприятиях Примадонны и юмориста. Филипп неоднократно признавался, что Алла Пугачева стала главной любовью в его жизни. Даже после развода артист поддерживал теплые отношения с певицей и ее супругом Максимом Галкиным.

«Алла всегда говорила, что он член семьи, большой ребенок», — отметил светский репортер Феликс Грозданов.

Поклонники стали подозревать — неужели Примадонна поссорилась с бывшем мужем? В этом году Пугачева пропустила день рождения сына Филиппа, Мартина. Певица отписалась от Киркорова в социальных сетях. А не так давно достаточно резко высказалась о творчестве артиста:

«Кому-то нравится такое. Я вообще не поклонник такого жанра. Он сделал свое дело, до сих пор делает. Он делает то, в чем он силен, делает это ответственно для тех, кому это нравится. Вот и все. Ничего я ему не ставлю! Рога наставила один раз и достаточно…»

За последний год Киркоров не выкладывал совместные фото с семьей Пугачевой. А недавно на вопрос об отношениях Галкина и Примадонны заявил, что не вправе вмешиваться в чужую семью.

«Мне как-то неприлично комментировать то, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никого права и основания. Пусть комментирует ближний круг общения. Я могу только со стороны смотреть по Instagram о том, как выглядит, прекрасные дети, прекрасная семья, сады, цветет все».

Поп-король подтвердил — сейчас он действительно не общается с Аллой Борисовной. А вот причины конфликта Киркоров решил не раскрывать. Светский журналист Алексей Остудин считает, что на самом деле Пугачевой не нравится нынешнее окружение Киркорова. Возможно, поэтому Примадонна решила отдалиться от поп-короля.

«Филипп, к сожалению, сейчас очень любит заигрывать с теми людьми, которые на мой взгляд этого не достойны. И даже несмотря на то, что вроде как хочется осовременить свой образ, нужно думать, с кем это делать»,

— комментирует Алексей.

Коллеги по цеху не хотят делиться подробностями ссоры, дабы не потерять доверие звезд.