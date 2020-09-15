СМОТРИ ⟩ Певица из Нарвы страстно поцеловала у всех на виду своего мужа – звезду российского футбола

Красавица постоянно ведет свой микроблог в Instagram, публикует фотографии и видео в Storys, а также делится, порой, самыми откровенными фотографиями, как и в этот раз. Валерий Карпин - лишь для Дарьи любимый и самый лучший муж, для нас он советский и российский футболист, тренер, журналист. Сейчас тренирует ФК Ростов. Дарья очень часто делится с подписчиками семейными фотографиями, в том числе даже самыми романтическими.