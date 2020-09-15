Вт, 15.09.2020
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СМОТРИ ⟩ Певица из Нарвы страстно поцеловала у всех на виду своего мужа – звезду российского футбола

ФОТО: Instagram Дарьи Карпиной

Родившаяся в Нарве Даша Карпина когда-то была звездой местной группы BeFree и многие читатели портала Limon.ee выросли на песнях этого коллектива. Сейчас Дарья - счастливая мать троих дочерей и успешная женщина, переехавшая в Ростов-на-Дону вместе с мужем. 

Красавица постоянно ведет свой микроблог в Instagram, публикует фотографии и видео в Storys, а также делится, порой, самыми откровенными фотографиями, как и в этот раз. Валерий Карпин - лишь для Дарьи любимый и самый лучший муж, для нас он советский и российский футболист, тренер, журналист. Сейчас тренирует ФК Ростов. Дарья очень часто делится с подписчиками семейными фотографиями, в том числе даже самыми романтическими. 

Смотрите фото! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Дарья Карпина (@dasha.karpina)

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