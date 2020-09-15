ФОТО ⟩ Прошлись по красной дорожке: Варнава показала всем нового избранника

Звезда Comedy Woman и 28-летний режиссер впервые заявили о себе как пара после слухов об их романе, пишет портал 5-tv.ru.
Совместное появление в свете 35-летней Екатерины Варнавы и 28-летнего режиссера Александра Молочникова подтвердило в глазах поклонников слухи об их романе. Звезда Comedy Woman и ее спутник вместе ступили на красную ковровую дорожку российского кинофестиваля «Кинотавр» и позировали фотографам в обнимку. Их совместные снимки с события опубликовал портал Woman.ru. Юмористка сопровождала молодого человека на премьере его картины «Скажи ей».
Впервые о новом избраннике Варнава упомянула в начале лета. В одном из интервью она сказала, что ее сердце вновь занято. По словам теледивы, она встретила очередного избранника за кулисами проекта «Танцы со звездами». Среди прочих звезд в нем принимал участие и Молочников. Позже их увидели на премьере спектакля.
Поначалу девушка договорилась с бойфрендом, что на первых парах они оставят роман в секрете. Новые отношения, по словам звезды, привнесли в ее жизнь давно забытое чувство настоящей любви. До этого знаменитость шесть лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.
Молочникову же в прошлом приписывали роман со Светланой Ходченковой. Актриса сыграла главную женскую роль в картине, которую режиссер представил на кинофестивале в минувший уик-энд.