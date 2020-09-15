Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: кого сегодня ждет самый худший день?

Отношения с близкими людьми складываются хорошо и ровно в силу того, что каждый склонен расходовать свои душевные силы очень экономно, а потому вероятность конфликтов и ссор мала. Некоторые проблемы ожидают лишь тех, кто привык подпитываться энергией других: вероятна серьезная нехватка добровольных жертв, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны на удивление благоразумны: сегодня представителей этого знака практически невозможно втянуть в какие-то сомнительные аферы, рискованные проекты. Рассудительность приносит достойные плоды – вероятно улучшение финансового положения, решение профессиональных проблем, не исключено и продвижение по службе.

Старшим родственникам перемены в вашем поведении придутся по душе, а вот любимый человек будет, по меньшей мере, озадачен, а то и неприятно удивлен. День подходит для семейных торжеств, а также участия в разнообразных официальных мероприятиях. Можно встречаться с представителями государственных организаций.

Телец

По-прежнему сильно влияние благоприятных тенденций на личную жизнь и романтические отношения. Не исключены новые знакомства, но куда более вероятно то, что вы увидите в новом свете человека, которого давно знаете. Можно доверять своей интуиции: она не подведет, и не опасаться неприятных последствий поспешных решений.

В профессиональной сфере ситуация менее приятна, здесь возможно возвращение старых проблем обострение разногласий. Пересмотрите отношения с давними партерами: не исключено, что они уже изжили себя. День также связан с утратой интереса к прежней сфере деятельности, появлением новых целей.

Близнецы

Проблемы в личной жизни становятся более серьезными, появляется ощущение, что мелкие разногласия – это лишь предвестники настоящего конфликта, а то и полного разрыва отношений. Пора принимать меры. Сегодня ситуация требует от вас ответственного подхода и взвешенных решений, нельзя полагаться на интуицию, эмоции, какие-то внезапные озарения.

В деловой сфере ситуация куда более простая, благоприятная и однозначная – на вашей стороне сегодня не только звезды, но и сильные мира сего. Возможно благополучное решение давних проблем, достижение долгожданного взаимопонимания с давними партнерами.

Рак

Этот день связан с появлением новых проблем и задач, требующих решения, причем как в профессиональной, так и в личной сфере. У многих Раков появится ощущение, что их буквально рвут на части – внимания требуют коллеги и руководство, друзья и родственники, любимый человек и даже случайные знакомые. Ищите возможность хоть немного побыть наедине с собой, послушать приятную музыку, расслабиться.

День вполне удачен с финансовой точки зрения. Ракам, задумывавшимся о начале семейного бизнеса, стоит отнестись к этому вопросу более серьезно: сегодня могут появиться интересные идеи и возможности. Хорошо пройдут праздники и вечеринки, однако в развлечениях надо знать меру – жизненный потенциал снижен, возможно переутомление.

Лев