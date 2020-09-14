Волочкова будет в бешенстве: экс-супруг балерины женится на телеведущей

Бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин сделал предложение своей возлюбленной — телеведущей Елене Николаевой. О радостном событии рассказала сама журналистка на своей странице в Instagram.

Сказала «да»,

— лаконично написала невеста, показав на фото шикарное кольцо с бриллиантами на безымянном пальце.

Отношения с бизнесменом у 34-летней ведущей «России 1» длятся довольно давно. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 23 года. Николаева находится в хороших отношениях с дочерью Вдовина от брака с Волочковой Ариадной и часто проводит время с падчерицей.

В сети сразу принялись обсуждать возможную реакцию бывшей примы Большого театра на новый брак экс-супруга. Многие посчитали, что Волочкова придет в бешенство, узнав о помолвке. Другие же предупредили девушку, что стоит хорошенько подумать, прежде чем заключать союз с человеком, о котором нелестно отзывалась бывшая жена.

«Волочкова будет в бешенстве»; «Волочкова очень нехорошо о нем отзывалась, конечно. Ваш разум не затемнен ли, Елена?»; «Повезло кавалеру вашему. Такую красавицу нашел», — отреагировали подписчики.

Вместе с тем верные поклонники телеведущей призвали ее не обращать внимание на частное мнение людей и от души поздравили девушку.