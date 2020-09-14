ФОТО ⟩ Мэрилин Керро показала мужчину, которому можно прижиматься к ее груди

Ведьма Мэрилин Керро поделилась с публикой поистине потрясающим кадром, который сразу бросается в глаза.
Керро опубликовала в своих социальных сетях фотографию самого младшего члена своей семьи - рыжего кота с большими ушами.
Керро добавила к фото комментарий:
«Замечательное воскресенье. Животные хороши для снятия стресса и являются источником радости. Извлеките как можно больше их искренней и чистой энергии. Берегите и любите. Желаю вам выходных полных любви. На картинке изображен самый молодой член нашей семьи».
На другой фотографии Мэрилин прижала милого котика к руди, сидя на диване. Думаем, что многие мужчины хотели бы оказаться на месте кота.