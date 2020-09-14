Пн, 14.09.2020
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ФОТО ⟩ Мэрилин Керро показала мужчину, которому можно прижиматься к ее груди

Мэрилин Керро.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Ведьма Мэрилин Керро поделилась с публикой поистине потрясающим кадром, который сразу бросается в глаза.

Керро опубликовала в своих социальных сетях фотографию самого младшего члена своей семьи - рыжего кота с большими ушами.

Керро добавила к фото комментарий:

«Замечательное воскресенье. Животные хороши для снятия стресса и являются источником радости. Извлеките как можно больше их искренней и чистой энергии. Берегите и любите. Желаю вам выходных полных любви. На картинке изображен самый молодой член нашей семьи».

На другой фотографии Мэрилин прижала милого котика к руди, сидя на диване. Думаем, что многие мужчины хотели бы оказаться на месте кота. 

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