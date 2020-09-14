Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж

Виктория отметила, что второй муж Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, был настоящим узурпатором в их семье. Супруг запрещал Анастасии работать, ограничивал ее свободу, а после начал поднимать руку на Заворотнюк. Об этом рассказала актриса Лия Волянская, знакомая с ситуацией в семье Анастасии.

«Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил ее, бил собственного ребенка», — уточнила Волянская.