ЧИТАЕТ ПЬЕСЫ ДЛЯ АРЕСТАНТОВ ⟩ Как Ефремов провел первые дни в тюрьме и что думают о приговоре коллеги артиста?

Михаил Ефремов, похоже, до последнего надеялся на мягкий приговор. В финальный день народный артист даже не взял вещи, лишь прихватил с собой папку с документами. В этот раз масштаб шоу у здания суда превзошел все предыдущие. Помимо поклонниц с плакатами «Не виновен», можно было увидеть клоунов на ходулях, барабанщиц в мини-юбках и даже магов и шаманов с бубнами. Они проводили обряды в поддержку артиста.

«Мы пришли сюда для того, чтобы обратиться к высшим силам, чтобы суд был справедливым», — поделилась колдунья Мария Светличная.

В группе поддержки обвиняемого оказались и звезды отечественного шоу-бизнеса. Коллеги Михаила Ефремова также встали на защиту артиста. Никита Джигурда заявил, что провел собственное расследование и знает, кто сидел за рулем автомобиля звезды. По словам актера, это была Дарья Белоусова. Она действительно была на месте ДТП. Но она приехала уже после, вместе с Сергеем Гармашем.

В окружении говорят, актриса была любовницей Ефремова. Именно к ней домой Михаил поехал сразу после аварии. Но несмотря на тайный роман, актер не собирался уходить от жены Софьи Кругликовой, которая родила ему троих детей. На оглашение приговора новая избранница не пришла. Возможно, она не хотела встречаться с Софьей.

Поддержать артиста также решили его друзья Алексей Макаров, Михаил Горевой, музыкант Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин. Гособвинитель запросила на подсудимого 11 лет колонии. В своем последнем слове Михаил Ефремов признался, что такое наказание для него сродни смертной казни. Однако артист все же признал вину, правда с оговоркой «если».

«Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я»,

— сказал Михаил Ефремов в зале суда.

На протяжение всего судебного разбирательства Михаил Ефремов несколько раз менял свою позицию. Сразу после трагедии актер горько каялся, но спустя время взял свои слова обратно, заявив, что ничего не помнит о том страшном дне.

Линия защиты звездного обвиняемого строилась весьма странным образом. Адвокат пытался доказать всем, что за рулем джипа Ефремова сидел другой человек. Затем, что в смерти Сергея Захарова виноваты врачи. Также были версии, что спровоцировать ДТП могло вмешательство хакеров в электронику джипа. Однако в это оказалось сложно поверить не только суду, но и коллегам Ефремова.