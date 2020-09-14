Детство, кулинария и Гитлер ⟩ Топ-20 книг, которыми зачитываются русские в Эстонии

В прошлом году самыми популярными книгами среди всех жителей Эстонии стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Привидение и Facebook» Андруса Кивиряхка. Но что же читает именно русскоязычная аудитория Эстонии? Сеть книжных магазинов Apollo составила рейтинг самых популярных книг, переведенных на русский или же написанных на нем. Давайте узнаем, какие книги на русском пользуются спросом?