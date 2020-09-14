Детство, кулинария и Гитлер ⟩ Топ-20 книг, которыми зачитываются русские в Эстонии

В прошлом году самыми популярными книгами среди всех жителей Эстонии стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Привидение и Facebook» Андруса Кивиряхка. Но что же читает именно русскоязычная аудитория Эстонии? Сеть книжных магазинов Apollo составила рейтинг самых популярных книг, переведенных на русский или же написанных на нем. Давайте узнаем, какие книги на русском пользуются спросом?
Особенной популярностью среди русскоязычной аудитории пользуются десткие книги, кулинарные, книги по психологии и саморазвитию, а также одна историческая и одна художественная.
Среди самых продаваемых книг написанных на русском для взрослой аудитории в категории «художественная литература» оказался детектив Устиновой Татьяны «Пояс Ориона».
В категории «детская литерутара» тройку самых продаваемых книг составили «Сипсик» Эно Рауда и издания «Приключений Лисенка Олли» российского автора Сибирцевой Юлии и художника Меньшиковой Алена.
Вот список топ-20 книг изданных на русском в Эстонии:
- «Сипсик», Эно Рауд
- «Домашняя кухня с травами и специями. Твоя кулинарная книга», Шедевр Олеся
Хочу и буду, Лабковский М.
Паста. Лучшие рецепты, Шедевр Олеся
Итальянец. Гастрономические зарисовки итальянца в России, Джини Алессио
Приключения Лисенка Олли. Лисенок Олли идет на день рождения, Сибирцева Ю.
Приключения Лисенка Олли. Лисенок Олли в поисках весны, Сибирцева Ю.
Приключения Лисенка Олли. Лисенок Олли в деревне, Сибирцева Ю.
Тонкое искусство пофигизма, Марк Мэнсон
Вкус Таиланда, Шедевр Олеся
Пояс Ориона, Устинова Т.
Цвета в стихах, Дружинина М.
Испанец. Гастрономические зарисовки испанца в России, Хорхе де Анхель Молинер
Самые известные динозавры и рептилии, Издательство «Владис»
Секрет невезучего эльфа, Гарднер Салли
Тайна заколдованных ключей, Гарднер Салли
Сказки волшебного леса: лесной воришка. Сокровища острова бузины, Валько
Сказки волшебного леса: Тайна древнего рудника, Сюрприз на день рождения, Валько
Адольф Гитлер.Корректировка, Михаэль Грандт
Зоопарк.Книжка с пазлами, Степанов В.
Среди самых продаваемых книг написанных на эстонском для взрослой аудитории в категории «художественная литература» оказались «Аптекарь Мельхиор и Евангелие от Пилата» Индрека Харгла и «Париж. 25 лет спустя» Тыну Ыннепалу.
В категории «детская литерутара» тройку самых продаваемых книг составили «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Привидение и Facebook» Андруса Кивиряхка и «Сипсик» Эно Рауда.
В топ-100 среди всей читательской аудитории вошли и книги русских авторов: «Криминальная Эстония» Светланы Логиновой (21-е место) и «Спецназ» Виктора Суворова (24-е место).