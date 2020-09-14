Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына: трогательные фото

На своей странице в Instagram 62-летний Алек Болдуин опубликовал фото, на которых запечатлен его крохотный сын. Ребенка актер бережно держит на руках, пока тот спит.

Франкенштейн держит малыша,

– шутливо подписал пост актер.

Хилария Болдуин также поделилась с фолловерами милым фото Эдоардо Пау Лукаса в сером детском костюме.

Моя маленькая любовь,

– написала звездная мама.

Алек и Хилария воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео. У актера также есть взрослая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бейсингер.