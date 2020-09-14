Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына: трогательные фото

Голливудский актер Алек Болдуин и его жена Хилария показали новорожденного сына. Малыш появился на свет 8 сентября, став пятым по счету ребенком в семье. Недавно счастливые родители рассекретили имя мальчика – его назвали Эдуардо Пау Лукас Болдуин, а теперь впервые показали его лицо, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram 62-летний Алек Болдуин опубликовал фото, на которых запечатлен его крохотный сын. Ребенка актер бережно держит на руках, пока тот спит.
Франкенштейн держит малыша,
– шутливо подписал пост актер.
Хилария Болдуин также поделилась с фолловерами милым фото Эдоардо Пау Лукаса в сером детском костюме.
Моя маленькая любовь,
– написала звездная мама.
Алек и Хилария воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео. У актера также есть взрослая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бейсингер.
Ранее Хилария пережила два выкидыша. В 2019 году у женщины должна была родиться девочка, но на четвертом месяце беременности звезда потеряла ребенка.