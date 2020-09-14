DFM и LIMON.EE объявляют крутой фотоконкурс - «ТАНЦУЙ С DFM!».

Если у тебя есть фото, на котором ты танцуешь, то заходи на портал LIMON.EE и загружай его в галерею «Танцуй с DFM!». Не забудь указать свое имя, фамилию и контактный номер телефона, чтобы в случае победы мы могли оперативно связаться с тобой! Телефонный номер и имена участников не будет отражаться в галерее! Будут объявлены лишь имена победителей. Для загрузки фото воспользуйся формой ниже:

Сделай это до 25-го сентября, когда откроется голосование и выигрывай один из призов от наших партнеров: iDEAL, O’learys, SPA 18+ и ресторана FELICITA!

ВНИМАНИЕ! Свое фото ты можешь загрузить только до 25-го сентября, когда откроется голосование! Победители будут объявлены в понедельник, 28-го сентября! Подробная информация на странице DFM в соцсети Facebook и портале LIMON.EE.

От одного участника ждем лишь 1 лучшую фотографию, не нужно присылать несколько снимков, поскольку до конкурса будет допущена лишь одна фотография. Поэтому лучше сделайте выбор самостоятельно.

Соответствующие условиям конкурса фотографии будут добавляться в галерею сотрудниками редакции портала LIMON.EE с понедельника по пятницу не реже 1 раза в сутки. Если вы сразу не обнаружите здесь свою фотографию, не спешите паниковать.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ПРОДЛИТСЯ НА ПОРТАЛЕ LIMON.EE С 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ. Отдать свой голос будет легко - просто поставь LIKE под понравившимися фотографиями. Голоса обновляются с небольшой временной задержкой (до 10 минут).

ФОТО: Фотоконкурс Танцуй с DFM

Вот какие призы достанутся победителям:

1. Airpods от iDeal (беспроводные наушники премиум-класса с беспроводной зарядкой)

Является единственным дистрибьютором премиум-класса и официальным сервисным партнером компании Apple в Эстонии. Компания, основанная в 1993 году, была первым импортером Apple в Эстонии и старейшим ее дистрибьютором в регионе с самой длинной историей и с более чем 25-летним опытом. iDeal предлагает клиентам индивидуальные решения, исходя из самых высоких стандартов Apple.

Представительства iDeal находятся в Таллинне в торговых центрах Kristiine, Solaris и Ülemiste, а также в тартуском Lõunakeskus.

2. Spa18+ (СПА отдых для двоих с размещением на 1 ночь в Tallinn Viimsi SPA, с завтраком и неограниченным посещением СПА18+, бассейна и банного комплекса)

Здесь вы сможете насладиться особой тишиной и спокойствием, поскольку Виймси SPA18+ предназначен только для взрослых. Вас ждут банные и расслабляющие ритуалы, пользующиеся наибольшей популярностью в различных мировых культурах на протяжении веков. В спа-центре 7 различных бань, спа-бассейн и спортивный бассейн, 6 парных и паровых бань с эксклюзивными интерьерами и неповторимой атмосферой, уникальная комната для расслабления с освежающими напитками и выбором фруктов, турецкая баня хамам, японский бассейн с горячей водой онсэн. Также не обойдите внимаем баню с сааремааской грязью, бассейн с рыбками гарра руфа и бар при бассейне.

3. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)

Центры O'Learys вы можете посетить в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden. В O'Learys есть все для активного и веселого отдыха с друзьями и семьей: вкусная еда, боулинг, бильярд, шафл-борд, VR-игры, трансляции спортивных соревнований и и другие развлечения.

На сайте O'Learys и в соцсетях вы можете посмотреть программу прямых трансляций и узнать, когда прийти поболеть за своих любимых спортсменов!

За специальными предложениями O'Learys следите на сайте и в соцсетях.

4. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)

5. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)

6. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ LIMON.EE и радио DFM:

7. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita

8. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita