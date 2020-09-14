ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фотоконкурс «ТАНЦУЙ С DFM!»: объявлен крутейший танцор Эстонии! Смотрите, кто победил в конкурсе!

ИТОГИ КОНКУРСА «ТАНЦУЙ С DFM!», ГОЛОСА БЫЛИ ЗАСЧИТАНЫ 28 СЕНТЯБРЯ В 18:45:

1 место (763 ГОЛОСА) - Фото номер 50 - Александра Захарова

2 место (683 ГОЛОСА) - Фото номер 25 - Олеся Налейкина

3 место (632 ГОЛОСА) - Фото номер 69 - Кирилл Рыбко

4 место (614 ГОЛОСОВ) - Фото номер 27 - Айна Конгот

5 место (486 ГОЛОСОВ) - Фото номер 4 - Вячеслав Цветов

6 место (409 ГОЛОСОВ) - Фото номер 1 - Анастасия Жулина

Специальный приз от DFM - Фото номер 12 - Ольга Лодия

Специальный приз от Limon.ee - Фото номер 23 - Александр Шитиков

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НЕ ВЛИЯЛО, ВЫБОР СДЕЛАЛИ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ LIMON.EE И DFM.

Вот какие призы достанутся обладателям призовых мест:

1. Airpods от iDeal (беспроводные наушники премиум-класса с беспроводной зарядкой)

Является единственным дистрибьютором премиум-класса и официальным сервисным партнером компании Apple в Эстонии. Компания, основанная в 1993 году, была первым импортером Apple в Эстонии и старейшим ее дистрибьютором в регионе с самой длинной историей и с более чем 25-летним опытом. iDeal предлагает клиентам индивидуальные решения, исходя из самых высоких стандартов Apple.

Представительства iDeal находятся в Таллинне в торговых центрах Kristiine, Solaris и Ülemiste, а также в тартуском Lõunakeskus.

2. Spa18+ (СПА отдых для двоих с размещением на 1 ночь в Tallinn Viimsi SPA, с завтраком и неограниченным посещением СПА18+, бассейна и банного комплекса)

Здесь вы сможете насладиться особой тишиной и спокойствием, поскольку Виймси SPA18+ предназначен только для взрослых. Вас ждут банные и расслабляющие ритуалы, пользующиеся наибольшей популярностью в различных мировых культурах на протяжении веков. В спа-центре 7 различных бань, спа-бассейн и спортивный бассейн, 6 парных и паровых бань с эксклюзивными интерьерами и неповторимой атмосферой, уникальная комната для расслабления с освежающими напитками и выбором фруктов, турецкая баня хамам, японский бассейн с горячей водой онсэн. Также не обойдите внимаем баню с сааремааской грязью, бассейн с рыбками гарра руфа и бар при бассейне.

3. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)

Центры O'Learys вы можете посетить в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden. В O'Learys есть все для активного и веселого отдыха с друзьями и семьей: вкусная еда, боулинг, бильярд, шафл-борд, VR-игры, трансляции спортивных соревнований и и другие развлечения.

На сайте O'Learys и в соцсетях вы можете посмотреть программу прямых трансляций и узнать, когда прийти поболеть за своих любимых спортсменов!

За специальными предложениями O'Learys следите на сайте и в соцсетях.

4. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)

5. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)

6. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ LIMON.EE и радио DFM:

7. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita

8. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita