ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фотоконкурс «ТАНЦУЙ С DFM!»: объявлен крутейший танцор Эстонии! Смотрите, кто победил в конкурсе!

DFM и LIMON.EE 28-го сентября подвели итоги крутого фотоконкурса - «ТАНЦУЙ С DFM!». Прием фотографий завершился 25 сентября в 23:59, а 28 сентября с 18:30 до 18:45 подводились итоги народного голосования! Теперь мы точно знаем ваших любимцев. Публикуем список победителей, со счастливчиками свяжемся, всех остальных благодарим за участие!
ИТОГИ КОНКУРСА «ТАНЦУЙ С DFM!», ГОЛОСА БЫЛИ ЗАСЧИТАНЫ 28 СЕНТЯБРЯ В 18:45:
1 место (763 ГОЛОСА) - Фото номер 50 - Александра Захарова
2 место (683 ГОЛОСА) - Фото номер 25 - Олеся Налейкина
3 место (632 ГОЛОСА) - Фото номер 69 - Кирилл Рыбко
4 место (614 ГОЛОСОВ) - Фото номер 27 - Айна Конгот
5 место (486 ГОЛОСОВ) - Фото номер 4 - Вячеслав Цветов
6 место (409 ГОЛОСОВ) - Фото номер 1 - Анастасия Жулина
Специальный приз от DFM - Фото номер 12 - Ольга Лодия
Специальный приз от Limon.ee - Фото номер 23 - Александр Шитиков
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НЕ ВЛИЯЛО, ВЫБОР СДЕЛАЛИ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ LIMON.EE И DFM.
Вот какие призы достанутся обладателям призовых мест:
1. Airpods от iDeal (беспроводные наушники премиум-класса с беспроводной зарядкой)
Является единственным дистрибьютором премиум-класса и официальным сервисным партнером компании Apple в Эстонии. Компания, основанная в 1993 году, была первым импортером Apple в Эстонии и старейшим ее дистрибьютором в регионе с самой длинной историей и с более чем 25-летним опытом. iDeal предлагает клиентам индивидуальные решения, исходя из самых высоких стандартов Apple.
Представительства iDeal находятся в Таллинне в торговых центрах Kristiine, Solaris и Ülemiste, а также в тартуском Lõunakeskus.
2. Spa18+ (СПА отдых для двоих с размещением на 1 ночь в Tallinn Viimsi SPA, с завтраком и неограниченным посещением СПА18+, бассейна и банного комплекса)
Здесь вы сможете насладиться особой тишиной и спокойствием, поскольку Виймси SPA18+ предназначен только для взрослых. Вас ждут банные и расслабляющие ритуалы, пользующиеся наибольшей популярностью в различных мировых культурах на протяжении веков. В спа-центре 7 различных бань, спа-бассейн и спортивный бассейн, 6 парных и паровых бань с эксклюзивными интерьерами и неповторимой атмосферой, уникальная комната для расслабления с освежающими напитками и выбором фруктов, турецкая баня хамам, японский бассейн с горячей водой онсэн. Также не обойдите внимаем баню с сааремааской грязью, бассейн с рыбками гарра руфа и бар при бассейне.
3. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)
Центры O'Learys вы можете посетить в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden. В O'Learys есть все для активного и веселого отдыха с друзьями и семьей: вкусная еда, боулинг, бильярд, шафл-борд, VR-игры, трансляции спортивных соревнований и и другие развлечения.
На сайте O'Learys и в соцсетях вы можете посмотреть программу прямых трансляций и узнать, когда прийти поболеть за своих любимых спортсменов!
За специальными предложениями O'Learys следите на сайте и в соцсетях.
4. O’learys подарочная карта на 100 евро (Можно использовать на любые развлечения и еду, предлагаемые в O’learys)
5. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)
6. SPA 18+ (проход на двоих в СПА18+)
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ LIMON.EE и радио DFM:
7. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita
8. Подарочная карта на 50 евро от ресторана Felicita
Ресторан Felicita находится в центре Таллинна, рядом с пассажирским портом (Лоотси, 14). В ресторане два зала и две террасы, прекрасно подходит для празднования особенных моментов в любое время года. Также в ресторане есть уголок для детей и балкон с великолепным видом. «Felicita» по-итальянски означает «счастье». Приходите и убедитесь сами!